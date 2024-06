Antstream Resmi Masuk App Store Apple, Layanan Cloud Berisi Segudang Game Retro

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toko aplikasi atau App Store Apple akhirnya dibuka untuk penyedia layanan cloud game. Dikutip dari ulasan The Verge, Ahad, 23 Juni 2024, Antstream yang dipenuhi game retro adalah aplikasi pertama yang hadir di etalase tersebut.

Layanan streaming game yang sudah tersedia di Xbox, Windows, hingga Android, tersebut menyediakan 1.300 koleksi game retro yang bisa dimainkan tanpa konsol. Para pengguna iOS dan iPadOS bisa mengintip katalog AntStream dan mencari berbagai judul permainan klasik, misalnya Missile Command, Sam and Max Hit the Road, Asteroids, Super Star Wars; Return of The Jedi, dan sebagainya

Apple yang sempat menutup diri terhadap penyedia emulator game belakangan melunak karena gugatan anti monopoli yang dilayangkan oleh Amerika Serikat. Raksasa teknologi ini dituduh melakukan monopoli karena membatasi pemasaran cloud dan aplikasi game di iOS. Kini, penyedia game streaming bisa menawarkan produk melalui toko daring Apple, asalkan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Antstream berbeda dengan emulator lain yang ada di perangkat Apple seperti Delta, RetroArch, dan PPSSPP. Aplikasi-aplikasi tersebut masih berbasis penyimpanan data atau ROM, sehingga membutuhkan salinan digital dari game yang diinginkan pengguna.

Diluncurkan pada 27 Juni 2024, Antstream bak perpustakaan memori bagi penggemar game Atari, Amiga, dan Nintendo. Namun, dalam ulasan The Verge, pengguna disebutkan hanya akan menemukan 28 game dari Atari 2600; 5 permainan dari GameBoy; 2 dari PlayStation asli, dan 42 dari Super Nintendo.

Dalam rangka promosi di Apple App Store, Antstream menawarkan potongan harga streaming game. Biaya berlangganan normal, sebesar US$ 4,99 atau sekitar Rp 82 ribu per bulan, dipangkas menjadi US$ 3,99 atau Rp 65 ribu. Adapun biaya langganan tahunan sebesar US$ 39,99 atau berkisar Rp 658 ribu akan menjadi US$ 29,99 atau Rp 494 ribu, selama periode promosi.

