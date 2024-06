5 Game RPG PC dan Konsol yang Populer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - RPG atau Role Playing Game salah satu genre permainan. RPG menawarkan pengalaman bermain berbagai cerita yang mendalam, karakter yang kompleks, dan dunia yang luas untuk dieksplorasi.

Dikutip dari PC Gamer dan Games Radar, berikut lima RPG terbaik di PC dan konsol.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt adalah RPG open world action-adventure yang dikembangkan dan diterbitkan oleh CD Projekt Red. Game ini didasarkan seri novel fantasi The Witcher karya Andrzej Sapkowski. Pemain berperan sebagai Geralt of Rivia, pemburu bayaran yang berburu monster untuk mendapat uang.

2. Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas adalah RPG open world action yang dikembangkan oleh Obsidian Entertainment dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks. Game ini entri keempat dalam seri Fallout.

Fallout: New Vegas berlatar belakang gurun pasir Mojave pasca-apokaliptik di Amerika Serikat barat daya. Pemain berperan sebagai kurir yang ditugaskan untuk mengirim paket misterius.

3. Elder Scrolls V: Skyrim

Elder Scrolls V: Skyrim adalah RPG open world action-adventure yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks. Game ini merupakan entri kelima dalam seri The Elder Scrolls. Skyrim berlatar belakang provinsi Skyrim di benua fiksi Tamriel.

Pemain dapat membuat karakter mereka sendiri dan bebas menjelajahi dunia game yang luas. Skyrim terkenal karena dunianya yang luas dan penuh detail, serta kebebasan yang diberikan kepada pemain untuk bermain sesuai keinginan mereka.

4. Elden Ring

Elden Ring adalah RPG action-adventure yang dikembangkan oleh FromSoftware dan diterbitkan oleh Bandai Namco Entertainment. Game ini disutradarai oleh Hidetaka Miyazaki, kreator seri Dark Souls, dan ditulis bersama oleh George R. R. Martin, penulis novel fantasi A Song of Ice and Fire.

Elden Ring berlatar belakang Lands Between, dunia fantasi yang luas dan penuh bahaya. Pemain berperan sebagai Tarnished, petualang yang berusaha menjadi Elden Lord.

5. Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 adalah RPG action-adventure open world yang dikembangkan dan diterbitkan oleh CD Projekt Red. Game ini berlatar belakang Night City, kota metropolis yang penuh dengan teknologi canggih dan kejahatan. Pemain berperan sebagai V, seorang mercenary yang dapat dikustomisasi.

Cyberpunk 2077 terkenal karena dunianya yang futuristik yang detail, ceritanya yang bercabang, dan kebebasan yang diberikan kepada pemain untuk membuat keputusan yang mempengaruhi jalan cerita.

