Rekomendasi 7 Anime Isekai yang Raih Rating Tinggi di IMDb

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa tahun terakhir, isekai menjadi salah satu genre yang diminati oleh para pecinta anime. Hal ini karena isekai menghadirkan cerita baru yang segar dan berbeda dari biasanya.

Melansir dari Collider, isekai merupakan genre fiksi yang melibatkan karakter utama ditempatkan di dunia lain yang baru dan tidak dikenal serta harus belajar cara bertahan hidup. Genre ini memiliki dua subgenre, yakni isekai tenni (dipindahkan ke dunia lain) dan isekai tensei (bereinkarnasi di dunia lain).

Baca Juga: Rekomendasi 4 Film Bertema Balapan

Terdapat banyak seri anime isekai populer yang sayang untuk dilewatkan. Di antaranya adalah Monshoku Tensei, Re: ZERO – Starting Life in Another Word, dan That Time I Got Reincarnated as a Slime yang meraih rating tinggi di IMDb.

Berikut beberapa rekomendasi anime isekai mengikuti rating di IMDb,

1. Monshoku Tensei (8,4)

Baca Juga: Deretan Film yang Diadaptasi dari Video Game

Rekomendasi anime isekai yang pertama adalah Monshoku Tensei. Anime ini berkisah tentang seseorang yang kehilangan nyawanya saat mencoba menyelamatkan orang lain. Dia kemudian dibangkitkan sebagai 'Rudeus Greyrat' di dunia fantasi yang indah.

Di dunia baru itu, sang tokoh utama ingin menjalani kehidupan yang bermakna. Dia juga bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama dalam kehidupan barunya seperti yang dilakukannya di kehidupan lamanya.

2. Re: ZERO – Starting Life in Another Word (8,1)

Anime ini dinilai sebagai salah satu anime isekai populer dan terbaik oleh para penggemar animasi asal Jepang ini. Re: ZERO berfokus pada Subaru Natsuki, seorang siswa SMA yang dipindahkan ke planet tak dikenal. Dia lalu bertemu Satella dan mereka berdua dibunuh dengan kejam.

Re: ZERO – Starting Life in Another World.

Subaru kemudian terbangun sekali lagi dan menemukan bahwa ia telah terperangkap dalam lingkaran di alam semesta yang aneh. Dia pun melakukan berbagai cara untuk keluar dari lingkaran dunia ini dan kembali ke kehidupannya.

3. That Time I Got Reincarnated as a Slime (8,1)

Anime isekai ini bercerita tentang Satoru yang meninggal saat berusaha membela seorang rekan kerja. Dia lalu terlahir kembali sebagai slime di dunia sihir. Kini, Satoru menggunakan nama panggilan Rimuru Tempest dan menjelajahi dunia sihir dalam tubuh yang tak tersentuh.

4. Konosuba Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (7,8)

Anime isekai yang satu ini menggambarkan impian setiap gamer dan merupakan parodi yang luar biasa. Konosuba mengisahkan kehidupan seorang anak laki-laki bernama Kazuma Satou yang meninggal dalam perjalanan pulang setelah membeli sebuah video game.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Konosuba Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!

Ia kemudian dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu pergi ke surga atau bereinkarnasi di negeri ajaib. Kazuma Satou akhirnya memutuskan untuk bereinkarnasi di negeri ajaib dan bertualang untuk menjadi seorang pahlawan.

5. Overload (7,7)

Overload berkisah tentang seorang pekerja kantoran bernama Ainz Ooal Gown, dan rekan kerjanya yang terjebak di dalam video game. Fakta bahwa NPC mengembangkan kesadaran dan mengikuti aktivitas karakter utama di dalam game menambah misteri kelanjutan hidup dua sekawan itu. meski begitu, Ainz berubah menjadi penyihir terkuat yang sudah familier dengan permainan tersebut.

6. No Game, No Life (7,6)

Cerita anime ini mengikuti kisah saudara kandung Sora dan Shiro. Mereka berhasil mengalahkan Tuhan dalam permainan catur dan sekarang dibuang ke alam di mana permainan menentukan segalanya. Jadi, mereka selalu berusaha melakukan yang terbaik yang mereka bisa.

Mereka melakukan perjalanan bersama dan bertemu dengan seorang wanita muda yang ingin merebut kembali mahkota ayahnya. Untuk mengambil alih sebagai penguasa baru planet ajaib ini, duo kakak beradik itu mendukung gadis tersebut dalam perjalanannya.

7. Log Horizon (7,6)

Rekomendasi anime isekai lainnya adalah Log Horizon. Diceritakan, setelah pembaruan terkini untuk aplikasi permainan MMORPG Elder Tale yang terkenal, lebih dari tiga puluh ribu Jepang yang tercengang mendapati diri mereka masuk ke dalam dunia permainan tanpa bisa keluar.

Salah satu orang yang terjebak dalam permainan itu adalah Shiroe. Namun, Shiroe adalah pemain pro dan ia sudah unggul di dunia baru ini. Jadi, dia memulai petualangan untuk bertahan hidup di dunia baru.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Pakar Siber Ajak Donasi ke Geng Ransomware Brain Cipher Jika Janji Buka Akses Data PDNS Gratis Ditepati