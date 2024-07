Xiaomi Sebut Belum Terima Gugatan Hukum dari Gree Electric Soal Pelanggaran Hak Paten

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi telah merilis pernyataan menyusul gugatan pelanggaran paten yang dilayangkan Gree Electric. Melalui laman Weibo resminya, Xiaomi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima gugatan apa pun terkait peralatan ramah lingkungan. Perusahaan tersebut tidak memberikan pernyataan lebih lanjut.

Dikutip dari Gizmochina, sebelumnya dilaporkan bahwa Gree Electric Appliances Co. Ltd. mengajukan gugatan kepada Xiaomi atas pelanggaran hak paten pada kipas listrik Xiaomi MIJIA yang kabarnya adalah Kipas Menara Inverter DC MIJIA.

Jumlah putusan terhadap Xiaomi ditetapkan sebesar 1,85 juta yuan atau setara 254.000 Dolar AS. Akan tetapi, dokumen pengadilan mengindikasikan bahwa para tergugat adalah Dongguan Jingdong Lisheng Trading Co. Ltd. dan Zhejiang Xingyue Electric Co. Ltd.

Gree Electric dalam pernyataan sebelumnya mencatat bahwa pihaknya telah menerima dokumen hukum Final Perdata Hak Kekayaan Intelektual Mahkamah Rakyat Agung No. 1123 (2023) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rakyat Agung pada 18 Juni 2024.

Dampak dari putusan tersebut, menurut Gree Electric, adalah bahwa kipas listrik Xiaomi MIJIA yang disebutkan dalam pelanggaran tersebut tidak boleh lagi diproduksi dan dijual. Perusahaan, berdasarkan putusan yang dilaporkan, memperingatkan semua entitas yang melanggar untuk segera menghentikan produksi dan penjualan produk yang melanggar tersebut. Perusahaan menyimpulkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya.

Sementara itu, belum jelas landasan Xiaomi membantah klaim Gree Electric. Gambaran lengkap putusan akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang. Dalam hal ini, bisa jadi Xiaomi membeli komponen yang dilanggar dari pihak ketiga dan karenanya mungkin tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap putusan yang dinyatakan.

Dikutip dari Yicai Global, Xiaomi sendiri telah memperluas kehadirannya di pasar peralatan listrik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengalahkan banyak produsen peralatan rumah tangga konvensional. Pada 28 Juni lalu, Ketua Gree Dong Mingzhu menanggapi laporan media bahwa penjualan AC Xiaomi melampaui Gree, dengan mengatakan bahwa Xiaomi bergantung pada pemasok dan tidak memiliki teknologi apa pun.

Xiaomi berada di posisi keempat dalam hal jumlah peralatan rumah tangga yang terjual di China selama festival belanja daring 618 yang berlangsung dari 31 Mei hingga 18 Juni, di belakang Gree, Haier Group, dan Midea Group, menurut data JD.com. Berdasarkan penjualan AC, Xiaomi berada di posisi ketiga setelah Midea dan Gree, menurut data tersebut.

