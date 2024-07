WhatsApp Kembangkan Fitur Baru: Generator Avatar AI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp sedang mengembangkan fitur baru yang memungkinkan pengguna membuat avatar pribadi menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence atau AI.

Fitur ini terungkap dalam pembaruan WhatsApp Beta untuk Android versi 2.24.14.7, yang ditemukan oleh WABetaInfo, situs yang kerap membocorkan fitur-fitur baru yang sedang diuji coba pada WhatsApp.

Dengan menggunakan kombinasi gambar yang disediakan pengguna, prompt teks, dan model AI Llama dari Meta, fitur ini menjanjikan pengalaman baru dalam personalisasi avatar.

Cara kerja fitur ini terbilang sederhana. Pengguna hanya perlu mengambil beberapa foto selfie mereka sekali saja. Foto-foto tersebut kemudian akan digunakan oleh Meta AI, teknologi kecerdasan buatan milik Meta (induk perusahaan WhatsApp), untuk menghasilkan gambar yang menyerupai pengguna dalam berbagai macam latar belakang.

Misalnya, pengguna dapat meminta Meta AI untuk "Imagine me on the beach" (Bayangkan aku di pantai) atau "Imagine me in outer space" (Bayangkan aku di luar angkasa). Nantinya, Meta AI akan menggunakan foto selfie pengguna dan teks perintah tersebut untuk membuat avatar digital yang sesuai.

Pengguna dapat menghasilkan avatar mereka dengan mengetik "Imagine me" di chat Meta AI dengan deskripsi latar belakang yang diinginkan. Alternatifnya, pengguna dapat mengetik "@Meta AI imagine me..." di percakapan WhatsApp lainnya untuk mendapatkan hasil yang sama.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan oleh WABetaInfo, hasil akhir yang dihasilkan terlihat mirip dengan gambar yang dibuat oleh generator AI lainnya, seperti Lensa AI atau fitur selfie "Dreams" milik Snapchat.

Fitur ini bersifat opsional dan harus diaktifkan secara manual di pengaturan WhatsApp sebelum dapat digunakan. Pengguna juga dapat menghapus gambar referensi kapan saja melalui pengaturan Meta AI.

Dalam pembaruan terbaru WhatsApp Beta untuk Android versi 2.24.14.13, pengguna diberikan pilihan untuk memilih antara berbagai model Llama untuk interaksi AI mereka di masa depan. Mereka dapat memilih model Llama 3-70B yang lebih cepat dan sederhana, atau model Llama 3-405B yang lebih canggih untuk menangani pertanyaan yang lebih kompleks.

WhatsApp menekankan bahwa fitur ini dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan privasi pengguna. Meskipun Meta AI akan menganalisis foto setup untuk membuat avatar, foto-foto ini dapat dihapus kapan saja oleh pengguna melalui pengaturan Meta AI.

Selain itu, Meta AI tidak dapat membaca pesan lain dalam percakapan, karena perintah "Imagine me" diproses secara terpisah. Gambar hasil generasi AI akan otomatis dibagikan dalam percakapan, memastikan bahwa privasi pengguna tetap terjaga.

Dilansir dari TheVerge, belum ada informasi pasti mengenai kapan fitur "Imagine AI selfie" ini akan tersedia untuk umum. Pasalnya, WhatsApp masih dalam tahap peluncuran dukungan untuk chatbot Meta AI mereka, beserta kemampuan menghasilkan gambar AI secara real-time untuk pengguna di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, mungkin perlu waktu sebelum fitur avatar AI yang dipersonalisasi ini diluncurkan. Meta tampaknya mengambil pendekatan yang lebih hati-hati mengingat masalah yang terlihat dengan alat generatif AI sebelumnya.

