Apple Pangkas Harga iPhone di India untuk Pertama Kalinya

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk pertama kalinya, Apple memangkas harga model iPhone saat ini di India, yang merupakan pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dan di atas AS. Namun, perlu penurunan bea masuk impor India untuk ponsel pintar yang dikirim ke negara tersebut dari 20 persen menjadi 15 persen untuk menghasilkan pemotongan harga mulai dari 3 persen hingga 4 persen, menurut laporan Phone Arena, 27 Juli 2024.

Perubahan anggaran India diberlakukan pada tanggal 23 Juli dan menyebabkan Apple memangkas harga iPhone mulai dari penurunan 300 rupee (Rp 58 ribu) untuk model seperti iPhone 13, iPhone 14, dan iPhone 15 buatan India. Karena unit-unit tersebut dibuat di India, unit-unit tersebut tidak terpengaruh oleh pemotongan bea masuk.

Harga iPhone SE 3 dipangkas sebesar 2.300 rupee (Rp 447 ribu). Model iPhone 15 premium saat ini seperti iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max menerima potongan harga yang lebih besar hingga 6.000 rupee (Rp 1,16 juta).

Meskipun India memang merupakan pasar ponsel pintar terbesar kedua di dunia, negara ini juga merupakan negara berkembang. Menurut Glassdoor, gaji bulanan rata-rata di negara ini berkisar antara 8.000 rupee (Rp 1,55 juta) hingga 143.000 rupee (Rp 27,8 juta) yang menjelaskan mengapa produk Xiaomi laku keras di India. Hal ini juga menjelaskan mengapa Android menguasai 95,03 persen pangsa penjualan ponsel pintar di negara ini.

Bahkan setelah pemotongan harga, model iPhone masih sangat mahal di India. Misalnya, iPhone 15 Pro, model iPhone dengan harga terendah yang akan menerima Apple Intelligence akhir tahun ini, dibanderol di AS seharga US$ 990. Di India, ponsel yang sama akan berharga US$ 1.550 atau 55 persen lebih mahal.

Apple tampaknya khawatir tentang arah penjualan iPhone di Asia mengingat data terbaru yang menunjukkan bahwa Apple keluar dari lima merek ponsel pintar teratas yang dikirim ke Tiongkok selama kuartal kedua. Raksasa teknologi itu mungkin berharap bahwa pemotongan harga iPhone di India dapat membantu menghasilkan lebih banyak penjualan di benua itu.

Meskipun Apple telah membuat iPhone di India selama bertahun-tahun, rencana awalnya adalah untuk menghindari pajak impor India atas ponsel pintar yang dikirim ke negara tersebut. Awalnya, Apple membuat model lama di negara tersebut, tetapi tahun lalu beberapa unit iPhone 15 dan iPhone 15 Plus dibuat di India. Dan sekarang perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk merakit iPad di India di fasilitas Foxconn di Tamil Nadu. Foxconn telah berdiskusi dengan pemerintah India tentang pembuatan tablet di negara tersebut.

