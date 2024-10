6 Aplikasi yang Menguras Baterai HP

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak faktor yang menyebabkan baterai HP cepat habis. Salah satunya adalah penggunaan sejumlah aplikasi tertentu. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar aplikasi yang menguras baterai HP.

1. TikTok

Selain menguras RAM dan internet, TikTok juga menguras baterai. Pasalnya, Anda harus mengaktifkan kamera dan internet secara bersamaan. Selain itu, banyaknya video yang harus dimuat juga menjadi penyebabnya. Hal yang harus kamu lakukan adalah dengan mematikannya saat tidak sedang digunakan.

2. Facebook

Facebook memuat banyak konten yang memperberat kinerja handphone, seperti link, tulisan, video, dan foto. Sadar akan masalah ini, Facebook meluncurkan versi mini dari aplikasinya yang dinamakan Facebook Lite. Tentunya ada beberapa fitur yang tidak bisa kamu akses melalui Facebook Lite, tapi ini lebih baik daripada handphonemu boros baterai.

3. Snapchat

Media sosial ini masuk ke dalam salah satu aplikasi pengisap baterai teratas berdasarkan survei. Ini karena aplikasi tersebut memiliki banyak filter dan harus memproses foto dan video. Sejumlah pengguna mengaku baterai mereka jauh lebih awet setelah uninstall Snapchat.

Hal yang bisa Anda lakukan adalah mematikan data untuk aplikasi tersebut jika sedang tidak digunakan. Kamu juga bisa mengaktifkan fitur Travel Mode yang ada di Snapchat untuk menghindari loading foto dan video.

4. Tinder

Tinder secara konstan mendeteksi lokasi sehingga kamu bisa menemukan orang-orang yang terdekat dengan posisimu. Untuk mengatasinya, kamu tidak hanya harus menutup aplikasi. Matikan semua notifikasi jika sedang tidak diperlukan. Ini bisa mengurangi daya yang diserap oleh Tinder.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

5. Aplikasi streaming video

Hampir semua aplikasi yang melibatkan elemen visual menguras banyak baterai. Tidak terkecuali aplikasi streaming video seperti Youtube dan kawan-kawannya. Hal yang bisa Anda lakukan adalah mengatur tingkat kecerahan handphone ke paling rendah dan tidak menggunakan headphone bluetooth.

Salah satu alternatif lain untuk mengatasi baterai handphone yang cepat habis adalah dengan memasang aplikasi optimasi baterai. Contohnya Greenify, Avast Battery Saver, DU Battery Saver, dan lain-lain.

6. Google Maps

Google Maps membutuhkan data yang berlebihan untuk berjalan dengan baik dan memberikan detail lokasi yang akurat. Untungnya, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga Google Maps dari terlalu banyak menggunakan baterai. Hentikan peta agar tidak memperbarui saat sedang tidak digunakan. Matikan mode GPS dan sesuaikan fitur lokasi juga, karena keduanya membutuhkan daya yang signifikan.

Jika Anda tidak membutuhkannya atau tidak menggunakan aplikasi, matikan saja sampai Anda membutuhkannya. Caranya buka Pengaturan dan gulir ke bawah ke Google Maps. Ketuk pada Lokasi dan pilih antara Never, Ask Next Time, Saat Menggunakan Aplikasi atau Selalu.

IDRIS BOUFAKAR I MOH KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Penyebab Baterai iPhone Cepat Turun, Salah Satunya karena Kesalahan Mengisi Daya