Bakal Jadi Menteri Pendidikan Dasar, Ini Riwayat Pendidikan dan Karya Abdul Mu'ti

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, diperkirakan akan menempati pos Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Prabowo. Kabar ini mencuat setelah ia bersama 48 calon menteri lainnya dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.

Abdul Mu'ti lahir pada 2 September 1968. Ia memulai karier akademiknya dengan menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang, pada 1991. Kemudian ia melanjutkan studi magister di Flinders University, South Australia, dan meraih gelar pada 1998. Pada 2008, ia menamatkan pendidikan doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia aktif di Muhammadiyah sejak 1994, dan pada periode 2000-2002, ia mendapat jabatan sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kariernya terus menanjak dengan terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006, serta Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dari 2005 hingga 2010.

Saat ini ia menjalankan roda organisasi Islam tersebut bersama sang Ketua Umum, Haedar Nashir, pada periode 2022-2027. Adapun jabatan Sekum PP Muhammadiyah ia lakoni juga pada dua periode sebelumnya (2010-2015 dan 2015-2022).

Tak hanya di Indonesia, ia juga terkenal aktif di kancah internasional. Seperti anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007-2009), Executive Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-Sekarang).

Ia juga merupakan Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) untuk periode 2023-2028. Selain aktif dalam banyak organisasi dan pergerakan, Abdul merupakan seorang akademisi. Ia adalah Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riwayat Pendidikan:

Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum Kudus

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kudus

Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial Kudus

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

Sekolah Pendidikan Universitas Flinders, Adelaide, Australia

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Karya:

Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan (bersama Fajar Riza Ulhaq- al-Wasath Publishing House, 2009), Inkulturasi Islam (al-Wasath Publishing House, 2009).

Beragama yang Mencerahkan (Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah, 2019)

Beragama dan Pendidikan yang Mencerahkan (Uhamka Press, 2019)

Pluralisme Positif: Konsep dan Implementasi dalam Pendidikan Muhammadiyah (UMJ-MPI PPM, 2019)

Toleransi yang Otentik: Menghadirkan Nilai Kemanusiaan dan Keterbukaan dalam Beragama, Berpolitik, dan Peradaban Global (Jakarta: al-Wasat, 2019)

