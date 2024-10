5 Game Warner Bros dengan Beragam Genre

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan hiburan Warner Bros telah mengembangkan bisnisnya, tak hanya film dan serial, tapi juga game. Sampai sekarang, Warner Bros mengoleksi game yang bersaing dengan pengembang lainnya. Dengan lisensi dari DC Comics, Harry Potter, dan LEGO, Warner Bros. telah menghadirkan beragam game. Berikut 5 game Warner Bros.

1. Batman: Arkham Series

Baca juga: 5 Game Klasik yang masih Diminati sampai Sekarang

Dikutip dari situs web Warner Bros, game ini menggabungkan aksi, stealth, dan detektif dengan cerita yang gelap dan mendalam. Seri ini menghidupkan dunia Gotham City. Batman: Arkham City dianggap sebagai puncak dari seri ini. Game ini menawarkan alur cerita yang kompleks, dan pertarungan.

2. Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 game fighting, yang terkenal dengan fatality. Mortal Kombat menawarkan pertarungan satu lawan satu dengan karakter-karakter unik dan beragam. Game ini juga terkenal dengan finishing moves yang brutal, yang dikenal sebagai Fatalities, yang menambah daya tarik dan popularitasnya. Sekuel Mortal Kombat terus berkembang dengan peluncuran game baru yang memperkenalkan karakter baru dan meningkatkan mekanisme gameplay.

Baca juga: Langkah yang Dibutuhkan agar Anak Tertarik Kunjungi Museum

3. Lego Series

Lego Series merupakan seri terbanyak yang dimiliki oleh Warner Bros. Tercatat ada tujuh seri Lego yang ditawarkan oleh Warner Bros, salah satu di antaranya adalah Lego Harry Potter Collection. Secara keseluruhan, game Lego menawarkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan santai bagi semua usia.

Dengan visual yang penuh warna game, yang sederhana namun adiktif, dan humor yang khas, seri Lego selalu menghibur pemainnya. Seri Lego Star Wars: The Skywalker Saga adalah game yang menyatukan semua film Star Wars dalam satu petualangan epik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Middle Earth: Shadow of Mordor and Shadow of War

Jika pemain merupakan penggemar The Lord of the Rings, maka seri Middle-earth: Shadow of Mordor adalah pilihan yang tepat. Game ini menawarkan pengalaman bermain dengan sistem Nemesis yang memungkinkan musuh-musuh membalas dendam.

5. Hogwarts Legacy

Bagi para penggemar dunia sihir Harry Potter, Hogwarts Legacy merupakan permainan yang cocok untuk minat tersebut. Game ini memungkinkan untuk menjadi seorang siswa Hogwarts dan menjelajahi dunia sihir yang luas dan penuh keajaiban. Game ini merupakan salah satu RPG terbaik yang dikeluarkan oleh Warner Bros.

WARNER BROS

Pilihan Editor: Warner Bros. Discovery Luncurkan Layanan Streaming Max di Indonesia 19 November 2024