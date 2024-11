Ultraman Card Game Diluncurkan di 23 Negara dalam 4 Bahasa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan hiburan asal Jepang, Tsuburaya Productions, meluncurkan Ultraman Card Game (UCG), permainan kartu perdagangan yang diadaptasi dari dunia superhero.

Permainan ini dirilis serentak di 23 negara, termasuk Indonesia, dan tersedia dalam empat bahasa: Jepang, Inggris, Mandarin Sederhana, dan Mandarin Tradisional. Dengan desain dan mekanisme permainan yang unik, UCG dirancang untuk menghibur penggemar Ultraman maupun mereka yang mencari pengalaman kompetitif dalam permainan kartu.

1. Apa Itu Ultraman Card Game?

Ultraman Card Game permainan kartu perdagangan yang menampilkan pahlawan-pahlawan dan monster-monster dari berbagai seri Ultraman. Game ini dirancang tidak hanya untuk menghibur para penggemar Ultraman, tetapi juga untuk memberikan pengalaman permainan yang kompetitif bagi pemain baru maupun pemain berpengalaman.

Pemain akan merasakan bertarung di dunia Ultraman melalui kartu-kartu yang diisi dengan elemen-elemen strategis, membuat pertempuran cepat yang rata-rata hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit.

2. Koleksi Kartu

Setiap kartu dalam Ultraman Card Game didesain dengan penuh detail oleh seniman, Hiroshi Maruyama dan Masayuki Goto, yang juga dikenal atas kontribusinya dalam seri-seri Ultraman. Koleksi kartu ini menampilkan berbagai tingkatan kelangkaan, dari yang paling umum atau Common (C) hingga yang sangat langka Triple Rare (RRR).

3. Dua Deck Awal

Untuk mempermudah pemain baru memulai petualangan mereka, Ultraman Card Game, menawarkan dua starter deck atau dek pemula, yaitu Heroes of Hyperspace dan The Bonds of Zero. Masing-masing dek terdiri atas 50 kartu karakter, satu lembar permainan, dan satu paket booster. Dek-dek ini menampilkan pahlawan ikonik seperti Ultraman Tiga, Dyna, Gaia, serta seri terbaru Ultraman Z.

Dikutip dari situs web Tsuburaya, starter deck, Tsuburaya Productions, juga merilis booster pack Guardians of the Earth. Booster pack ini memungkinkan pemain untuk memperluas koleksi mereka dengan kartu-kartu tambahan, termasuk kartu langka seperti Ancient Monster Gomora Triple Rare (RRR), yang sangat dicari oleh kolektor dan pemain kompetitif. Booster pack ini dijual secara terpisah dalam bentuk satu paket atau kotak berisi 24 paket, yang memberikan fleksibilitas pemain untuk membangun deck mereka sesuai keinginan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Elemen Strategis dalam Ultraman Card Game

Produser Umum UCG, EJ Shishido, menjelaskan bahwa Ultraman Card Game tidak hanya menawarkan hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan perencanaan strategis. Hal ini menjadikan UCG sebagai permainan yang bermanfaat terutama bagi pemain muda, karena mengasah kemampuan berpikir mereka secara kognitif.

Strategi dalam UCG juga melibatkan sinergi antar kartu dan pemanfaatan kartu adegan sebagai kunci dalam memenangkan pertempuran. Misalnya, kombinasi kartu dari Heroes of Hyperspace dengan kartu adegan ikonik menghasilkan efek tambahan yang memberikan keuntungan besar dalam permainan.

5. Debut di Anime Festival Asia 2023

Peluncuran perdana Ultraman Card Game dilakukan dalam acara Anime Festival Asia (AFA) 2023 di Singapura, yang menjadi panggung debut bagi game ini di hadapan para penggemar dan kolektor. Di acara ini, peserta diberikan kesempatan untuk mencoba permainan serta mendapat kartu promosi eksklusif. Tsuburaya Productions juga mengadakan kampanye promosi global, di mana mereka membagikan kartu promosi melalui platform media sosial sebagai bentuk perayaan atas peluncuran ini.

Dalam AFA 2023, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan panggung langsung yang menampilkan karakter-karakter favorit seperti Ultraman Zero dan Alien Mefilas.

ANTARA | TSUBURAYA

Pilihan Editor: Ma Dong Seok, So In Guk, dan Ji Chang Wook Dikabarkan Akan Membintangi Drakor Superhero Twelve Tahun Depan