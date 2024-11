Game Gratis untuk PlayStation Plus November 2024, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony mengumumkan deretan game yang akan tersedia untuk pelanggan PlayStation Plus pada November 2024. Kali ini, anggota PlayStation Plus Essential dapat menantikan tiga game yang bisa diakses secara gratis mulai 5 November 2024.

Dikutip dari situs web Play Station, game yang disajikan adalah Ghostwire: Tokyo untuk PS5, Death Note: Killer Within untuk PS4 dan PS5, serta Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged untuk PS4 dan PS5. Pemain memiliki waktu hingga 2 Desember untuk menambahkan ketiga game ini ke dalam pustaka mereka tanpa biaya tambahan.

1. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - PS4, PS5

Game pertama dalam deretan PlayStation Plus adalah Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, sekuel dari game balapan, yang lebih dari 130 kendaraan unik, termasuk koleksi Hot Wheels Originals, truk monster, motor, dan ATV. Masing-masing kendaraan muncul dengan gaya balapan yang berbeda, dan pemain dapat menyesuaikan performa kendaraan melalui sistem pohon keterampilan.

2. Ghostwire: Tokyo - PS5

Dalam game ini, Tokyo diceritakan mengalami bencana misterius yang membuat seluruh penduduk kota hilang secara tiba-tiba. Seorang okultis jahat bertanggung jawab atas rangkaian kejadian aneh ini, dan pemain harus mengungkap kebenaran di balik lenyapnya penduduk Tokyo dengan bantuan entitas roh yang kuat.

3. Death Note: Killer Within - PS4, PS5

Judul ketiga dalam deretan PlayStation Plus bulan ini Death Note: Killer Within, game deduksi sosial yang berbasis pada serial anime terkenal Death Note. Game ini permainan deduksi daring yang memungkinkan hingga 10 pemain berpartisipasi dalam permainan teka-teki dan strategi. Pemain akan dibagi menjadi dua tim yang memiliki tujuan berbeda. Tim yang berperan sebagai pengikut Kira akan mencoba untuk menjaga keberadaan mereka tetap tersembunyi sambil menyingkirkan tim lawan yang terdiri atas L dan para investigator.

Sebelum ketiga game November ini tersedia, Sony mengingatkan pelanggan PlayStation Plus untuk menambahkan game gratis bulan Oktober ke perpustakaan mereka sebelum tanggal 5 November 2024. Game yang tersedia untuk bulan ini adalah WWE 2K24, Dead Space, dan Doki Doki Literature Club Plus!. Setelah tanggal tersebut, ketiga game itu tidak akan lagi tersedia secara gratis di PlayStation Plus.

