Xiaomi Umumkan 4 Model Redmi Note 10: dari Biasa hingga 5G

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi mengumumkan smartphone baru seri Redmi Note 10, Kamis 4 Maret 2021. Tak tanggung-tanggung, merek asal Cina itu akan menghadirkan empat model dari seri tersebut. Keempatnya adalah Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10S, dan Redmi Note 10 5G.

Berikut detail spesifikasinya:

Redmi Note 10 Pro

Ponsel terbaik dalam seri Redmi 10 baru Xiaomi adalah Redmi Note 10 Pro. Smartphone ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan dukungan untuk refresh rate 120Hz dan tingkat respons sentuh 240Hz.

Xiaomi membekalinya dengan empat kamera belakang, dengan sensor utama 108 MP f/ 1.9 Samsung ISOCELL HM2, yang menggabungkan 9 piksel menjadi 1 untuk gambar 12 MP. Sensor utama itu bergabung dengan ultra-wide 8 MP f/ 2.2, tele-makro 5 MP f/ 2.4 dan sensor kedalaman 2 MP.

Di bagian depannya terdapat kamera selfie 16 MP f/ 2.45. Redmi Note 10 Pro ditunjang dengan chipset Snapdragon 732G yang didampingi dengan kapasitas RAM 6 GB atau 8 GB.

Dari segi daya baterai, model ini memiliki kapasitas 5.020 mAh dengan pengisian daya 33 W. Sememntara untuk keamanan biometrik, Xiaomi memasang pemindai sidik jari yang dipasang di samping.

Redmi Note 10 Pro akan mulai dijual pada 8 Maret dengan tiga pilihan warna yakni Onyx Grey, Glacier Blue dan Gradient Bronze. Juga tiga model memori RAM 6 GB/ 64 GB seharga US$ 279 (Rp 4 juta), RAM 6 GB / 128 GB dihargai US$ 299 (Rp 4,3 juta) dan RAM 8 GB/ 128 GB dilabeli US$ 329 (Rp 4,7 juta).

Redmi Note 10

Model Redmi Note 10 memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci. Ponsel ini ditenagai chipset Snapdragon 678 dengan RAM 4GB atau 6GB. Baterai 5.000 mAh dengan pengisian daya 33W dan pemindai sidik jari yang dipasang di samping.

Dari segi kamera, Redmi Note 10 mengemas sensor utama 48 MP f/ 1.79, ultra-wide 8 MP f/ 2.2 dan sepasang sensor 2 MP—satu untuk makro dan satu lagi untuk sensor kedalaman. Kamera depan adalah unit 13 MP f/ 2.5.

Redmi Note 10 akan mulai dijual 8 Maret dalam tiga pilihan warna yaitu Onyx Grey, Pebble White, Lake Green. Dan dalam tiga konfigurasi, RAM 4 GB/ 64 GB, 4 GB/ 128 GB, dan RAM 8 GB/ 128 GB, harganya mulai dari US$ 199 (Rp 2,8 juta).

Redmi Note 10S

Secara umum, Redmi Note 10S sangat mirip dengan Redmi Note 10. Layarnya AMOLED berukuran 6,43 inci, baterai 5,000 mAh yang sama, dan dukungan pengisian cepat 33 W.

Yang membedakannya adalah kamera dan chipset. Kemera Redmi Note 10S hadir dengan sensor utama 64 MP f/ 1.79, menggantikan 48 MP dari Note 10. Sensor lainnya sama—8 MP, dan dua sensor 2MP di bagian belakang. Untuk selfie 13 MP.

Sementara chip Redmi Note 10S menggunakan MediaTek Helio G95 dengan RAM 6GB atau 8GB. Ada juga pemindai sidik jari yang dipasang di samping untuk keamanan biometrik.

Redmi Note 10S baru akan rilis April nanti dalam pilihan warna, Onyx Grey, Pebble White dan Ocean Blue. Dan dalam tiga konfigurasi yaitu, RAM 6 GB/ 64 GB dibanderol $ 229 (Rp 3,3 juta), RAM 6 GB/ 128 GB US$ 249 (Rp 3,6 juta )dan RAM 8 GB/ 128 GB dengan harga US$ 279 (Rp 4 juta).

Redmi Note 10 5G

Yang terakhir adalah Redmi Note 10 5G. Ini satu-satunya anggota seri yang tidak menggunakan layar AMOLED. Layarnya LCD 1080p 6,5 inci, tapi refresh rate-nya 90Hz.

Chipsetnya adalah MediaTek Dimensity 700 7nm dengan built-in 5G. Model ini dipasang tiga kamera dengan sendor utama 48 MP serta duo 2 MP sebagai lensa makro dan kedalaman. Di bagian depan ada kamera selfie 8 MP.

Redmi Note 10 5G juga memiliki baterai 5.000 mAh dengan tingkat pengisian daya yang lebih lambat 18 W. Seperti jajaran Redmi Note 10 lainnya, Note 10 5G memiliki sensor sidik jari yang dipasang di samping.

Redmi Note 10 5G akan tersedia mulai April dengan warna Onyx Grey, Glacier Blue dan Gradient Bronze. Harganya US$ 199 (Rp 2,8 juta) untuk model RAM 4 GB/ 64 GB dan US$ 229 (Rp 3,3 juta) untuk model RAM 4 GB/ 128 GB.

GSM ARENA | GIZMOCHINA