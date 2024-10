Samsung Buka Pre-Order Galaxy S24 FE hingga 3 Oktober, Ini Harga dan Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S24 FE secara global, termasuk di Indonesia pada Kamis lalu, 26 September 2024. Ponsel pintar ini menjadi anggota terbaru ekosistem seri Galaxy yang disokong fitur kecerdasan buatan alias AI.

“Kami ingin semua orang dapat menikmati keseluruhan manfaat dari inovasi terbaru kami di perangkat mobile,” kata Corporate EVP and Head of the Smartphone Research and Development Team Samsung Electronics, Sea Young Lee, dikutip dari laman resmi Samsung, Selasa, 1 Oktober 2024.

Menurut Lee, Galaxy AI membuka pengalaman baru dalam berkomunikasi, serta membuat pengguna gawai lebih kreatif dan produktif. “Galaxy S24 FE membawa kinerja dan kemampuan premium Galaxy AI dari S24 series ke lebih banyak pengguna,” ucapnya.

Galaxy S24 FE tersedia dalam pilihan warna blue, graphite, dan gray. Pembeli bisa memilih dua varian memori, yaitu model 8GB/128GB dengan harga sekitar Rp 9,99 juta, serta 8GB/256GB dengan harga Rp 10,9 juta.

Pre-order Galaxy S24 FE dibuka di toko resmi dan layanan daring Samsung sejak Kamis malam pukul 22.00 WIB, pada 26 September 2024, hingga 3 Oktober nanti.

Selama masa pre-order, pengguna bisa mendapat bonus yang nilainya mencapai Rp 2,15 juta, berupa 2x memory upgrade dan silicone case gratis. Ada juga bank partner cashback hingga Rp 500 ribu, dan paket data e-SIM 60 GB dari XL.

Spesifikasi Samsung S24 FE

Merujuk ulasan di laman resmi Samsung, Galaxy S24 FE diperkuat oleh ProVisual Engine berbasis AI dan fitur Photo Assist dari Galaxy AI. Kemampuan kameranya mendukung kreativitas pengguna. Ponsel ini juga disebut sebagai perangkat yang sempurna untuk bermain game di mana saja.

Berikut spesifikasi lengkapnya:

- Layar: Dynamic Amoled 2x 6,7 inci dengan refresh rate hingga 120Hz

- Baterai: 4.700 mAh

- Dimensi: 77.3 X 162.0 X 8.0mm, 213g

- Kamera Depan: 10MP Front Camera

- Kamera Belakang: Ultra-Wide Camera 12 MP, 50MP Wide Camera 50 MP, Telephoto Camera 8 MP

- Chipset: Exynos 2400e (4 nm)

- OS: Android 14, One UI 6.1

- CPU: 10-core 3.11 GHz

- GPU: Xclipse 940

Ragam Fitur AI S24 FE

Galaxy S24 FE menawarkan pengalaman AI yang setara dengan seri S24 lainnya. Berbagai fitur pintar ini dianggap bisa membuka kemungkinan baru bagi pengguna. Berikut daftar layanan AI Galaxy S24 FE:

- Circle to Search: Layanan dari Google ini menyajikan hasil pencarian instan. Pengguna hanya perlu menekan lama home button dan membuat lingkaran.

- Interpreter: Fitur ini menerjemahkan percakapan tatap muka langsung, sesi belajar, atau jenis presentasi lainnya, bahkan saat offline.

- Live Translate: memecahkan hambatan komunikasi pada panggilan telepon. Kemampuannya diperluas ke beberapa aplikasi pihak ketiga popular.

- Composer: Fitur sempalan Samsung Keyboard ini menghasilkan teks yang disarankan berdasarkan kata kunci sederhana untuk email dan aplikasi media sosial yang didukung

- Note Assist: mempermudah proses pencatatan dengan pemformatan serta penerjemahan otomatis. Di Samsung Notes, pengguna dapat secara langsung memperoleh transkrip, terjemahan, dan ringkasan dari rekaman suara. Teks di dalam file PDF juga dapat diterjemahkan.

