Kejadian Kabel Laut Putus, Bukan Hanya Telkom

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan PT Telkom Indonesia, Tbk (Telkom) di wilayah Jayapura dan sekitarnya mengalami gangguan pada Jumat, 30 April 2021, pukul 19.40 WIB, sebagai dampak dari putusnya infrastruktur kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Sarmi.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan masyarakat di wilayah Jayapura dan sekitarnya yang terdampak,” ujar Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 1 Mei 2021.

Pujo mengatakan layanan telepon dan SMS sudah kembali normal pada hari yang sama, tepatnya pukul 22.45 WIB. Sementara itu, untuk layanan data baik fixed maupun mobile broadband masih dalam proses pemulihan kualitas layanan secara bertahap.

Sebelumnya, Kepala Telkom Jayapura, Sugeng, mengatakan titik putusnya kabel laut SCMPCS tersebut berada di sekitar 360 kilometer dari Jayapura. Sugeng belum mengetahui secara pasti apa penyebab putusnya kabel tersebut. Namun, pihak Telkom kini sudah mengalihkan jaringan dari kabel optik ke satelit dan Radio IP dengan jumlah bandwidth terbatas.

Kejadian putusnya kabel bawah laut, tidak hanya saat ini saja. Sebelumnya Sistem Kabel Bawah Laut Jakarta, Kalimantan, Batam dan Singapura (SKLL Jakabare) milik Indosat juga mengalami hal yang sama pada Senin, 5 April 2021, pukul 09.37 WIB.

Steve Saerang, SVP Corporate Communication Indosat Ooredoo, menjelaskan bahwa penyebab terputusnya kabel optik tersebut ialah karena adanya tanah yang amblas (sinkhole) di area daratan Singapura.

Hal ini berdampak pada terganggunya sejumlah layanan penyedia jasa internet yang menggunakan SKKL Jakabare sebagai jaringan tulang punggung untuk memberikan layanan kepada pelanggan.

Salah satu yang terkena dampak adalah penyedia jaringan Wi-Fi First Media. Lewat posting-an di twitter, First Media mengumumkan bahwa terjadi gangguan sistem komunikasi kabel bawah laut yang digunakan LinkNet, induk perusahaan First Media.

Sistem Komunikasi Kabel Laut Jawa-Kalimantan-Batam-Singapore (SKKL Jakabare) adalah kabel laut dengan panjang lebih dari 1.300 km yang dimiliki Indosat. Sistem komunikasi kabel laut ini menghubungkan Kota Jakarta (Jawa), Pontianak (Kalimantan), Batam, dan Singapura.

