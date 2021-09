Microsoft Surface Laptop Studio Dirilis dengan Desain 2-in-1

TEMPO.CO, Jakarta - Selain smartphone lipat generasi dua Surface Duo 2, Microsoft juga merilis perangkat Surface Laptop Studio pada peluncuran Rabu, 22 September 2021. Perangkat ini hadir dengan desain 2-in-1 yang unik. Jika dilipat, laptop ini bisa menjadi tablet.

Surface Laptop Studio memiliki layar sentuh berukuran 14,4 inci, resolusi 2400x1600 piksel dengan dukungan 120Hz dan Dolby Vision. Layar dapat dilipat menjadi tiga mode: laptop, stage, dan studio.

Mode laptop cukup jelas, seperti perangkat pada umumnya. Mode stage melipat layar ke depan, menyembunyikan keyboard, menjadikannya ideal untuk menonton konten atau bermain game. Serta mode studio melipat layar hingga rata di atas keyboard, mengubahnya menjadi tablet untuk menggambar atau membuat catatan.

Surface Laptop Studio mendukung Surface Slim Pen 2 baru dari Microsoft dengan haptics built-in. Ini dapat disimpan di bawah alas tempat menempel secara magnetis dan mengisi daya saat tidak digunakan.

Model ini didukung dengan prosesor quad-core Intel 11th Gen Core i5-11300H dan i7-11370H, dengan memori 16 GB atau 32 GB, dan penyimpanan hingga 2 TB. Model dasar i5 hadir dengan grafis terintegrasi Intel Iris Xe, sedang varian i7 dipasangi GPU seluler Nvidia RTX 3050 Ti dengan memori video 4 GB.

Selain itu mendapatkan 2x port USB 4.0 dengan dukungan Thunderbolt 4. Surface Laptop Studio dibanderol mulai dari US$ 1.600 (Rp 23 juta). Pra-pemesanan dimulai Rabu, 22 September dan perangkat akan dikirimkan pada 5 Oktober.

Model lainnya ada Surface Pro 8 baru yang memiliki layar 13 inci, 2880x1920 piksel yang lebih besar dengan dukungan 120Hz (diatur ke 60Hz secara default) dan Dolby Vision. Perangkat ini menawarkan pilihan prosesor dual-core Core i3-1115G4, quad-core Core i5-1145G7, atau quad-core Core i7-1185G7 dengan RAM hingga 32 GB dan SSD hingga 1 TB yang dapat dilepas.

Surface Pro 8 juga dilengkapi 2x port USB 4.0/Thunderbolt 4. Kamera depan telah diperbarui untuk mendukung perekaman video 1080p dan kamera 10 MP di belakang mampu merekam 4K. Surface Pro 8 memiliki mikrofon jarak jauh ganda, speaker 2W dengan Dolby Atmos, juga mendukung Surface Slim Pen 2 yang baru.

Surface Pro 8 mulai dari US$ 1.100 (Rp 16 juta) dan tersedia untuk pre-order Rabu. Sementara, Surface Go 3 baru mendapatkan model prosesor yang diperbarui, yang dikonfigurasi dengan Intel Pentium Gold 6500Y dual-core atau Intel Core i3-10100Y Generasi ke-10 quad-core. Sisanya identik dengan Surface Go 2, harganya mulai dari US$ 400 (Rp 5,7 juta).

GSM ARENA | GIZMOCHINA

