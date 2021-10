YouTube Works Awards 2021, Iklan Telkomsel Menang Kategori Grand Prix

TEMPO.CO, Jakarta - Google Indonesia bekerja sama dengan Kantar dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) menggelar YouTube Works Award. Gelaran ini merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada perusahaan dengan iklan yang menarik.

Yolanda Sastra, Head of Ads Marketing di Google Indonesia, mengatakan pihaknya telah menerima sekitar 400 pengajuan video dan telah menentukan perusahaan yang berhasil menang dalam beberapa kategori. “Ini kami gelar pertama kalinya di Indonesia, dan sangat terkejut mendapatkan kiriman yang cukup banyak,” ujar dia dalam acara virtual, Kamis,13 Oktober 2021.

Pemenang YouTube Works Awards 2021 di antaranya adalah kategori Grand Prix dan Best Creative Effectiveness dimenangkan Telkomsel Kuota Ketengan; Force for Good dimenangkan Rexona Unlimited Moves; Best Collaboration: Brand & YouTube Creators dimenangkan Grab Siap Antar Ramadan; The Unskippable dan Best Media Orchestration diraih Save 20 by Nyala OCBC NISP; serta Best Creative Personalization dimenangkan Pond’s Men White Boost.

Yolanda berharap bahwa gelaran ini bisa memberikan inspirasi bagi perusahaan lainnya untuk menciptakan iklan yang bukan hanya menarik tapi kreatif. “Dan tentu membantu mendorong pertumbuhan bisnis dan berdampak baik bagi bisnisnya,” katanya.

Head of Media, Analytics & Digital di Kantar, Nelson Loaiza, menjelaskan para pemenang tersebut sudah melalui proses penilaian yang membutuhkan ketelitian, karena harus menjaga standar integritas dan ketidakberpihakan yang tinggi. “Sambil bekerja sama dengan pakar-pakar di industri untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik,” tutur dia.

Sementara salah satu juri yang terlibat, Henry Manampiring, Chief Strategy Officer TCP-TBWA Indonesia, mengatakan YouTube Works 2021 menjadi langkah pertama bagi industri pariwara Indonesia untuk semakin meningkatkan kemampuan digitalnya. “Khususnya di platform YouTube, dan kami senang dengan antusiasme peserta yang besar,” kata dia.

Selain itu, Henry juga menyebutkan bahwa YouTube Works 2021 bukan hanya sekadar memberikan award. Dia berharap para praktisi pariwara bisa belajar dari karya-karya terbaik di platform digital. “Baik secara insight, strategi, eksekusi, dan impact,” ujar dia.

