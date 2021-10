Prototipe Apple VideoPad 2 Akan Dilelang, Cikal Bakal Tablet yang Batal Rilis

TEMPO.CO, Jakarta - Prototipe Apple VideoPad 2 yang telah lama menghilang akan dilelang di History of Science and Technology by Bonhams—rumah lelang internasional di Long Angeles, Amerika Serikat--pada November. Perangkat tersebut akan dilelang bersama prototipe Apple lainnya, termasuk memorabilia Steve Jobs, pendiri Apple.

Dikembangkan antara 1993 dan 1995 dengan VideoPad 1 dan 3, satu-satunya prototipe yang bertahan ini adalah upaya Apple berikutnya setelah Newton Message Pad. Tapi, berbeda dengan Newton Message Pad, desain lipatan Apple VideoPad 2 tampaknya menyertakan kamera internal untuk konferensi video.

Meskipun dirancang untuk menjadi yang terdepan, prototipe itu akhirnya dibatalkan bersama dengan Newton OS setelah Jobs kembali ke perusahaan pada 1997. Menurut Bonhams, hal itu dibatalkan setelah Jobs menyadari bahwa teknologi itu belum pada tingkat yang diperlukan untuk pengalaman pengguna yang positif.

Perangkat ini diproduksi dari sketsa desain konseptual yang digambar oleh mantan CEO John Sculley. Desainnya tidak pernah dipublikasikan, tapi itu adalah visi yang sangat awal untuk sebuah tablet, dan jika diperhatikan dengan seksama, ada benang merah antara prototipe itu dengan perangkat yang sukses seperti iPhone dan iPad.

Perangkat tersebut beserta prototipe lainnya diperkirakan akan terjual antara US$ 8.000-US$ 12.000 (Rp 113 juta-Rp 170 juta). Perangkat Apple lainnya yang akan dilelang termasuk Komputer Pribadi Apple II asli dan prototipe seperti Apple Macintosh, Apple EMate 300, dan iPad generasi pertama, ditambah surat tulisan tangan bertanda tangan dari Steve Jobs kepada sahabat masa kecilnya yang diperkirakan bernilai US$ 200 ribu-US$ 300 ribu (Rp 2,83 miliar-Rp 4,24 miliar).

THE VERGE

