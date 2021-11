Tim Berners-Lee, Penemu WorldWideWeb atau WWW Bergelar Bangsawan Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - WorldWideWeb (WWW) ditemukan oleh Sir Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Berners-Lee adalah seorang ilmuwan komputer Inggris.

Tim Berners-Lee lahir pada 8 Juni 1955 di London, Inggris. Dikutip dari thehindu.com, ketika di universitas, ia membuat komputer dari televisi tua, yang ia beli dari bengkel.

Pada 1980, Berners-Lee bekerja sebagai kontraktor independen di CERN dari Juni hingga Desember. Dilansir dari w3.org, ketika di CERN, ia mengusulkan sebuah proyek berdasarkan konsep hypertext, untuk memfasilitasi berbagi dan memperbarui informasi di antara para peneliti.

Kemudian Berners-Lee sempat menjadi direktur World Wide Web Consortium (W3C), sebuah organisasi standar Web yang didirikan pada 1994 yang mengembangkan teknologi interoperable (spesifikasi, pedoman, perangkat lunak, dan alat-alat).

Ia adalah Direktur World Wide Web Foundation yang diluncurkan pada tahun 2009 untuk mengkoordinasikan upaya untuk memajukan potensi Web untuk memberi manfaat bagi umat manusia.

Seusai lulus dari Universitas Oxford, Berners-Lee menemukan Web saat berada di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Eropa, pada tahun 1989. Ia menulis klien web pertama dan server pada tahun 1990. Spesifikasi URI, HTTP dan HTML disempurnakan saat teknologi Web menyebar.

Pada 2001, ia menjadi fellow dari Royal Society. Ia telah menjadi penerima beberapa penghargaan internasional termasuk Japan Prize, Prince of Asturias Foundation Prize, Millennium Technology Prize dan penghargaan Die Quadriga Jerman.

Pada 2004 ia dianugerahi gelar bangsawan oleh H.M. Ratu Elizabeth dan pada 2007 ia dianugerahi Order of Merit. Lalu, pada 2009 ia terpilih sebagai rekan asing dari National Academy of Sciences. Dia adalah penulis "Weaving the Web".

Pada 18 Maret 2013, Sir Tim Berners-Lee, bersama dengan Vinton Cerf, Robert Kahn, Louis Pouzin dan Marc Andreessen, dianugerahi Queen Elizabeth Prize for Engineering untuk "ground-breaking innovation in engineering that has been of global benefit to humanity."

Sir Tim Berners-Lee telah mempromosikan data pemerintah terbuka secara global dan menghabiskan waktu memperjuangkan hak-hak seperti netralitas bersih, privasi dan keterbukaan Web.

Pada 4 April 2017, Sir Tim Berners-Lee dianugerahi ACM A.M. Turing Prize untuk menciptakan WorldWideWeb yang kemudian dikenal dengan WWW, browser web pertama, dan protokol dan algoritma dasar yang memungkinkan Web untuk skala. Turing Prize, yang disebut "Hadiah Nobel Komputasi" dianggap sebagai salah satu penghargaan paling bergengsi dalam Ilmu Komputer.

M. RIZQI AKBAR

