Predator Air Ini Dipelihara sebagai Ikan Hias

TEMPO.CO, Jakarta - Predator merupakan sebutan untuk hewan pemangsa. Spesies predator bertahan hidup memangsa hewan lain. Hewan predator punya naluri yang agresif. Walaupun begitu, spesies predator pun juga diminati untuk dipelihara, salah satunya yang hidupnya di air. Predator air memiliki beragam nilai estetis, sehingga memikat orang yang hobi memelihara ikan hias. Tapi, yang perlu diperhatikan sebagian di antara spesies ikan predator termasuk kategori satwa dilindungi.

Ikan arwana diminati untuk dipelihara, karena nilai estetisnya. Ikan arwana tubuhnya pipih, punggung datar, sisiknya besar. Sisik inilah yang bernilai estetis, maka arwana diminati para pehobi ikan. Arwana termasuk ikan yang harga jualnya sangat tinggi. Ada jenis ikan arwana yang termasuk satwa dilindungi, salah satunya super red.

Seperti namanya, keindahan ikan arwana ini karena sisiknya berwarna merah. Mengutip situs web Kementerian Kelautan dan Perikanan, perdagangan ikan arwana boleh secara hukum, meskipun status perlindungannya Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Syaratnya arwana yang diperdagangkan adalah hasil penangkaran.

Giant puffer

Giant puffer (Tetraodon mbu) atau ikan buntal air tawar termasuk jenis predator yang juga dipelihara pehobi ikan hias. Predator ini tak bersisik, tapi kulitnya berduri keci. Warna tubuhnya berpola hijau dan kuning. Bagian perutnya berwarna kuning putih. Ikan buntal memiliki racun untuk menyerang hewan air lainnya, yang juga berbahaya bagi manusia. Habitat asli ikan buntal ini di wilayah perairan Afrika Tengah dan Kongo.

Channa maru

Predator air channa maru atau ikan jalai habitatnya di aliran sungai yang tenang. Channa maru disukai para pehobi ikan karena keindahan totol-totol warnanya, seperti dikutip dari situs web Masyarakat Iktiologi Indonesia.

Oscar

Oscar merupakan ikan yang sangat agresif. Kehidupan oscar di perairan alam akan memangsa jenis ikan lainnya. Mengutip jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, oscar termasuk ikan yang sangat mudah beradapatasi di lingkungannya. Warna ikan oscar bermacam-macam ada yang bercorak maupun polos seperti oranye dan kemerah-merahan.

TIKA AYU

Baca: Ikan Arwana Naik Daun Kembali, Begini Tips dan Trik Memeliharanya