Realme GT 2 Dipastikan Rilis Global, India Akan Jadi Pasar Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan ini Realme meluncurkan seri GT 2 baru di pasar Cina, dan sejak diluncurkan, jadwal rilis global menjadi pertanyaan. Sementara perusahaan belum membocorkan tentang rilis globalnya, VP Madhav Sheth telah mengkonfirmasi bahwa Realme GT 2 memang akan hadir ke pasar global.

Sheth mengatakan bahwa pasar global pertama yang mendapatkan seri Realme GT 2 adalah India. Ini akan diikuti oleh pasar lain, termasuk Eropa. Selain itu, ia juga memastikan bahwa serangkaian tablet Android dan laptop Windows baru akan diluncurkan tahun ini. Namun, dia tidak mengungkapkan tanggal spesifik untuk hal yang sama.

Selain itu, Sheth juga mengungkapkan kepada Otoritas Android bahwa perusahaan tidak akan meluncurkan ponsel Realme di AS, tetapi perusahaan kemungkinan membawa produk IT dan AIoT ke pasar AS pada tahun 2022.

Terkait seri Realme GT 2, seri ini memiliki dua perangkat yaitu Realme GT 2 dan GT 2 Pro. Ponsel ini hadir dengan perangkat keras yang kuat, seperti Snapdragon 8 Gen 1 dalam model Pro dan Snapdragon 888 dalam model vanilla.

Realme GT 2 memiliki layar Samsung E4 AMOLED 6,62 inci dengan kecepatan refresh 120Hz dan resolusi FHD+. GT 2 Pro, di sisi lain, memiliki layar LTPO AMOLED 6,7 inci yang lebih besar dengan resolusi QHD+ dan kecepatan refresh 120Hz.

Ponsel ini mengunggulkan sistem tiga kamera 50MP di bagian belakang dan memiliki selfie 32MP pada Pro dan selfie 16MP pada vanilla. Duo ini memiliki baterai 5.000mAh dan memiliki dukungan pengisian cepat 65W.

GIZMOCHINA

