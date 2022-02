Hari Pertama Pendaftaran SNMPTN 2022, Situs LTMPT Sempat Error

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Senin, 14 Februari 2022 merupakan hari pertama dibukanya pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN). Di hari pertama pendaftaran SNMPTN 2022 , situs resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang beralamat di ltmpt.ac.id sempat tak bisa dibuka.

Tempo membuka situs itu sekitar pukul 9 pagi, namun situs dengan alamat tersebut mengalami error. Dalam tampilan layar tertulis 502 bad gateway. Situs itu menampung segala informasi mengenai jadwal, cara, tahapan pendaftaran SNMPTN 2022 dan jalur lain masuk perguruan tinggi.

Namun, setelah beberapa menit Tempo mencoba kembali dan situs dapat terbuka. Tampilan kembali normal setelah diulang membuka situs. Portal untuk masuk ke akun LTMPT juga sempat tak dapat dibuka. Situs dengan alamat portal.ltmpt.ac.id menampilkan layar dengan tulisan “server error please try again in 30 seconds”. Namun, setelah dicoba satu menit kemudian, tampilan layar tetap sama.

Adapun untuk bisa mendaftar SNMPTN 2022, siswa kelas XII harus memiliki akun LTMPT dan login melalui akun tersebut. Tampilan layar error itu kemungkinan karena banyaknya yang mengakses situs tersebut.

Direktur Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto mengatakan siswa diminta agar tak mengakses situs dalam waktu bersamaan. Sebab, hal itu dapat menyebabkanm server macet.

Kalau semua ramai masuk dalam satu lobang yang sama dan melebihi kapasitas, akhirnya macet,” ujar Budi saat webinar mekanisme pendaftaran SNMPTN 2022 di Youtube resmi LTMPT pada Ahad, 13 Februari lalu.

Budi menyarankan agar siswa tak bergerombol masuk di waktu awal atau akhir pendaftaran. Dia meminta agar siswa dapat mempelajari dahulu tahapan pendaftaran dan mempersiapkan segala dokumen persyratan yang dibutuhkan.

Setelah yakin dan seluruh persyaratan semua sudah terkumpul, siswa bisa mendaftar. Masa pendaftaran, kata dia, cukup panjang karena pendaftaran SNMPTN 2022 ditutup pada 28 Februari.

Baca juga: Mau Sukses Daftar SNMPTN 2022? Cek di Sini, Tips dari LTMPT

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.