Pendapatan Pasar Smartphone 2021 Tertinggi Sepanjang Masa, Ini Jawaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Counterpoint Research baru saja merilis laporan tahunan dari total pendapatan smartphone global sepanjang tahun dan kabar baiknya adalah bahwa pasar smartphone masih kuat dengan nilai kapitalisasi pasar yang terus meningkat dan pada tahun 2021, dengan pendapatan pasar smartphone global mencapai rekor tertinggi dari sebelumnya, yaitu US$ 448 miliar (Rp 6.441 triliun).

Dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar US$ 382 miliar (Rp 5.492 triliun), pendapatan pasar ponsel pintar global telah tumbuh lebih dari 7 persen YoY. pada tahun 2021, dan pembuat smartphone sekarang menghasilkan lebih banyak pendapatan dari sebelumnya.

Laporan tersebut juga menyebutkan lebih dari 85 persen pendapatan pasar smartphone dihasilkan oleh lima merek smartphone paling terkenal, yaitu Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO (termasuk OnePlus) dan vivo. Rincian masing-masing 3 besar di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Apple

Apple memimpin pendapatan pasar smartphone global pada tahun 2021 dengan pendapatan tahunan sebesar US$ 196 miliar (Rp 2.819 triliun), tumbuh 35 persen YoY dibandingkan tahun 2020. Apple meraih 44 persen dari total pendapatan smartphone global pada tahun 2021. Adapun untuk harga jual rata-rata (ASP) iPhone, Apple menjual iPhone-nya dengan ASP US$ 825 pada tahun 2021. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya permintaan untuk seri iPhone 12 dan iPhone 13 yang mendukung 5G dengan desain yang lebih mewah dan sistem kamera yang lebih kuat, yang membantu mempertahankan basis pengguna aslinya serta menarik pengguna baru di pasar negara berkembang utama seperti India, Thailand, Vietnam, dan Brasil.

Samsung

Di urutan kedua adalah raksasa teknologi Korea Selatan, Samsung. Pendapatan smartphone Samsung meningkat 11 persen YoY mencapai US$ 72 miliar (Rp 1.035 triliun) pada tahun 2021, dibandingkan dengan US$ 64 miliar (Rp 920 triliun) pada tahun 2020. Harga jual rata-rata untuk smartphone Samsung tumbuh 5 persen menjadi US$ 263 pada tahun 2021. Samsung berhasil meningkatkan pangsa pasar globalnya pada pertengahan tahun di segmen menengah dan premium dengan peluncuran seri andalan Galaxy S dan peningkatan pangsa ponsel 5G, dengan yang termurah dari kelompok itu adalah Samsung Galaxy A22 5G.

2021 juga menyaksikan peluncuran dua smartphone yang dapat dilipat – Samsung Galaxy Z Fold3 5G dan Z Flip3, yang juga mendorong pendapatan keseluruhan lebih tinggi. Jajaran produk yang dapat dilipat menghasilkan banyak gebrakan bagi perusahaan karena inovasi terobosan industrinya dan menarik pelanggan dengan desainnya yang lebih luar biasa. Bagi mereka yang menginginkan lebih dari lembaran aluminium dan kaca non-lipat persegi panjang, Samsung akhirnya menawarkan alternatif. Samsung mengirimkan tiga kali lebih banyak perangkat yang dapat dilipat pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020.

Xiaomi

Berada di urutan ke-3 adalah Xiaomi. Pendapatan Xiaomi meningkat 49 persen YoY mencapai US$ 36 miliar (Rp 518 triliun) pada tahun 2021, dibandingkan dengan US$ 24 miliar (Rp 345 triliun) pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengiriman dan pangsa pasar untuk produk unggulan kelas menengah dan premium seperti seri Mi 11X, Poco Seri F3, seri Redmi Note 10 secara global. Di India, pasar merek terbesar, smartphone dengan harga US$ 250 ke atas tumbuh 39 persen YoY yang mencakup lebih dari 14 persen pasar Xiaomi di India, dibandingkan dengan 8 persen pada tahun 2020.

