WHO Akan Mendirikan Pusat Global untuk Pengobatan Tradisional di India

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pemerintah India menandatangani kesepakatan untuk mendirikan Pusat Global WHO untuk Pengobatan Tradisional, Jumat, 25 Maret 2022. Pusat pengetahuan global untuk pengobatan tradisional ini, didukung oleh investasi sebesar US$ 250 juta dari Pemerintah India.

Tujuan pendirian adalah untuk memanfaatkan potensi pengobatan tradisional dari seluruh dunia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk meningkatkan kesehatan manusia dan planet ini.

Sekitar 80 persen penduduk dunia diperkirakan masih menggunakan obat tradisional. Sebanyak 170 dari 194 negara anggota WHO telah melaporkan penggunaan obat tradisional. Pemerintah negara tersebut telah meminta dukungan WHO dalam menciptakan kumpulan bukti dan data yang dapat diandalkan tentang praktik dan produk obat tradisional.

“Bagi jutaan orang di seluruh dunia, pengobatan tradisional adalah pelabuhan panggilan pertama untuk mengobati banyak penyakit,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, pekan lalu.

“Memastikan semua orang memiliki akses ke pengobatan yang aman dan efektif adalah bagian penting dari misi WHO, dan pusat baru ini akan membantu memanfaatkan kekuatan sains untuk memperkuat basis bukti pengobatan tradisional. Saya berterima kasih kepada Pemerintah India atas dukungannya, dan kami berharap dapat menyukseskannya.”

Istilah pengobatan tradisional menggambarkan jumlah total dari pengetahuan, keterampilan dan praktek budaya asli dan berbeda telah digunakan dari waktu ke waktu untuk menjaga kesehatan dan mencegah, mendiagnosis dan mengobati penyakit fisik dan mental. Jangkauannya meliputi praktik kuno seperti akupunktur, pengobatan ayurveda dan campuran herbal serta obat-obatan modern.

Namun, saat ini sistem dan strategi kesehatan nasional belum sepenuhnya mengintegrasikan jutaan tenaga pengobatan tradisional, program studi yang terakreditasi, fasilitas kesehatan, dan pengeluaran kesehatan.

“Sangat menggembirakan mengetahui tentang penandatanganan Perjanjian Negara Tuan Rumah untuk pendirian Pusat Global untuk Pengobatan Tradisional (GCTM). Kesepakatan antara Kementerian Ayush dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendirikan WHO-GCTM di Jamnagar, Gujarat, adalah inisiatif yang terpuji,” kata Narendra Modi, Perdana Menteri India.

“Melalui berbagai inisiatif, pemerintah kita tidak kenal lelah dalam upayanya untuk membuat perawatan kesehatan preventif dan kuratif, terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang. Semoga pusat global di Jamnagar membantu memberikan solusi perawatan kesehatan terbaik bagi dunia.”

Pengobatan tradisional juga semakin menonjol dalam dunia ilmu pengetahuan modern. Sekitar 40 persen dari produk farmasi yang disetujui yang digunakan saat ini berasal dari bahan alami, menyoroti pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan. Misalnya, penemuan aspirin berdasarkan formulasi obat tradisional menggunakan kulit pohon willow, pil kontrasepsi dikembangkan dari akar tanaman ubi liar dan pengobatan kanker anak didasarkan pada periwinkle kemerahan. Penelitian pemenang hadiah Nobel tentang artemisinin untuk pengendalian malaria dimulai dengan tinjauan teks pengobatan Tiongkok kuno.

Saat ini, telah ada modernisasi yang cepat dari cara pengobatan tradisional sedang dipelajari. Kecerdasan buatan sekarang digunakan untuk memetakan bukti dan tren dalam pengobatan tradisional dan untuk menyaring produk alami untuk sifat farmakokinetik.

Pencitraan resonansi magnetik fungsional digunakan untuk mempelajari aktivitas otak dan respons relaksasi yang merupakan bagian dari beberapa terapi pengobatan tradisional seperti meditasi dan yoga, yang semakin diminati untuk kesehatan mental dan kesejahteraan di masa-masa penuh tekanan. Selain itu, penggunaan obat tradisional juga telah dimutakhirkan melalui aplikasi telepon seluler, kelas online, dan teknologi lainnya.

Pusat WHO yang baru akan didirikan di Jamnagar, Gujarat, India. Ini akan berkonsentrasi pada membangun dasar bukti yang kuat untuk kebijakan dan standar pada praktik dan produk obat tradisional dan membantu negara-negara mengintegrasikannya sebagaimana mestinya ke dalam sistem kesehatan mereka dan mengatur kualitas dan keamanannya untuk dampak yang optimal dan berkelanjutan.

Peluncuran di tempat dari pusat global WHO yang baru untuk pengobatan tradisional di Jamnagar, Gujarat, India akan berlangsung pada 21 April 2022.

