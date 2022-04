Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Kapal Induk Termahal, Aplikasi Bantuan Hukum

Kapal induk Angkatan Laut AS USS Gerald R. Ford telah melakukan uji coba kualifikasi untuk sistem tempur kapal sangat penting untuk memastikan kapal perang mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman seperti drone dan rudal. USS Ford ditantang melawan drone bertenaga roket yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 600 mil per jam, unit drone penarik yang mensimulasikan roket, dan target permukaan manuver berkecepatan tinggi. Foto : US Navy