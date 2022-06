Samsung Bakal Rilis Galaxy Z Fold4 dengan Memori 1 TB

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah rumor kembali beredar sehubungan dengan Samsung Galaxy Z Fold4 mendatang. Kali ini, kabar yang berembus mengenai kapasitas penyimpanan. Menurut rumor terbaru, sebagaimana dikutip GSM Arena, smartphone yang dapat dilipat itu akan memiliki versi dengan penyimpanan 1 TB.

Jika dihitung, berarti ukuran tersebut dua kali lipat dari penyimpanan maksimum di Galaxy Z Fold3. Nampaknya kabar ini baik bagi pengguna yang suka menimbun konten digital di ponsel mereka.

Jumlah kapasitas penyimpanan dapat dikatakan penting, karena Fold3 tidak memiliki slot kartu micro SD. Diduga, penerusnya sangat mungkin untuk bergabung di klub tanpa kartu tambahan. Berhubung masih berupa rumor, harap jangan menganggapnya terlalu serius.

Kemudian dilihat dari sisi harga. Belum jelas berapa harga yang akan ditetapkan Samsung untuk Fold4, tetapi untuk referensi model 512GB dari Fold3 diluncurkan dengan harga US$ 1.899. Jika 512GB Fold4 tetap dengan harga yang sama saat diluncurkan, maka model 1TB diperkirakan akan dibanderol setidaknya US$ 1.999, jika tidak US$ 2.049 atau bahkan US$ 2.099.

Kabar lain tentang Fold4 yang lebih dulu berembus mengenai berat produk. Diduga Fold4 akan lebih ringan daripada Fold3, dan akan ditenagai oleh Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Selain itu, kapasitas baterai diduga 4.400 mAh.

GSM ARENA

