Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

TEMPO.CO, Jakarta - Tema World Water Forum ke-10, Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kemakmuran Bersama dipastikan sejalan dengan tujuan United Nations Children's Fund (UNICEF). Spesialis Water, Hygiene, and Sanitation (WASH) UNICEF Indonesia, Salathiel Nali, mengatakan tujuan UNICEF berfokus pada beberapa hal, salah satunya kebutuhan anak-anak akan akses air bersih.

“Menemukan solusi untuk kesejahteraan air bersama akan menjadi hal yang sangat penting di dalam dunia yang mengalami perubahan iklim,” kata Nali melalui keterangan resmi, Jumat, 3 Mei 2024.

Selain soal air bersih untuk anak-anak, UNICEF juga menyoroti kelangkaan air dan kesehatan anak. Lembaga global itu beranggapan bahwa faktor kekurangan air di daerah berdampak negatif pada kesehatan anak-anak.

Menurut Nali, tema World Water Forum ke-10 yang akan digelar pada 18-25 Mei 2024 di Bali juga berkaitan dengan perubahan iklim, salah satu ancaman utama terhadap kesejahteraan anak-anak. Dia memastikan UNICEF sangat mendukung hak atas air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan World Water Forum juga dianggap sebagai momentum untuk menyuarakan keadilan terkait akses air.

Ada empat pembahasan utama dalam World Water Forum ke-10. Forum global di lingkup Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu akan mengangkat isu tentang konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk menghadiri World Water Forum ke-10. Sebanyak 244 sesi dalam rangkaian agenda tersebut diharapkan bisa memberi hasil konkret mengenai pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands. Ada pula harapan pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim alias Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

