Michael Lin, Lulusan University of California Bergaji Rp 500 Juta Sebulan

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Lin, merupakan mantan senior software engineer di Netflix yang resign dari jabatannya karena bosan. Di Netflix, dia bergaji US$ 450.000 atau sekitar Rp 6,6 miliar setahun dengan rata-rata sekitar Rp 550 juta per bulan.

Lin bekerja di Netflix sejak Agustus 2017 sampai Mei 2022. Setelah 10 tahun bekerja, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Menulis di sebuah artikel untuk Business Insider, Lin mengatakan dirinya yakin telah membuat keputusan yang tepat.

"Ketika saya memutuskan untuk resign, orang tua saya adalah orang pertama yang keberatan. Bagi mereka, pengunduran diri saya berarti membuang kerja keras mereka untuk berimigrasi ke AS," ujarnya.

Lin merupakan mahasiswa University of California, Berkeley sejak 2010-2014. Dia meraih gelar Bachelor of Science (BS) di jurusan Electrical Engineering and Computer. Lin pernah menjadi asisten riset di kampusnya di Laboratorium Nielsen selama 4 bulan. Dia juga pernah magang di PLX Technology. Di sana, dia mengurus skrip otomatisasi untuk sakelar Cisco.

Sebelum memulai kariernya di Netflix, Lin bekerja di Amazon. Dia memulai magang di Amazon selama 4 bulan sebagai software development engineer sejak Mei 2013-Agustus 2013. Dia mengurus perangkat lunak untuk Kindle agar terhubung satu sama lain.

Setahun kemudian, Lin kembali bekerja di Amazon pada September 2014. Selama 10 tahun, dia bekerja sebagai software development engineer. Dia embangun layanan backend untuk Amazon Dash Button. Pada Juni 2017, dia memutuskan keluar dari Amazon dan pindah ke Netflix.

Di laman Linkedin, Lin menulis dia memiliki pengalaman berbicara di depan umum selama bertahun-tahun dan dapat menyampaikan obrolan gaya TED-talk yang dipersonalisasi untuk membantu mengembangkan tim.

