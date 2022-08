23 Rekomendasi Game Android Terbaik 2022: Seru dan Serba Gratisan

TEMPO.CO, Jakarta -Banyak Game Android yang bisa dimainkan untuk mengisi waktu luang. Mulai dari permainan yang mengasah otak dan kesabaran sampai peperangan Anda bisa temukan di Android. Lalu, apa saja game Android terbaik 2022 yang seru? Simak berikut.

Game Android Terbaik

Bermain game merupakan aktivitas menyenangkan untuk mengusir kepenatan. Namun terkadang, pengguna harus dibebani kuota internet atau mesti bermain game secara online. Tentu, ada kelebihan game Android yang bisa dimainkan secara offline.

Kelebihan game offline dibandingkan dengan game online adalah game offline dapat dimainkan kapan saja meskipun HP dalam keadaan tanpa internet. Jadi tidak perlu repot-repot membeli kuota untuk bermain game. Cukup mendownload game sekali di PlayStore, Anda dapat langsung bermain game.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa rekomendasi game Android yang bisa dimainkan secara offline:

1. Asphalt 8: Airborne

Game Android pertama adalah Asphalt 8: Airborne. Game ini adalah permainan balap mobil yang seru. Game besutan developer ternama Gameloft ini menyajikan tampilan grafik beresolusi tinggi. Game ini menyediakan puluhan lintasan dan berbagai macam jenis mobil yang dapat dimodifikasi. Selama balapan, pemain juga bisa mengatur background musik sesuai selera, mulai dari bass, rock, atau elektronik.

2. Candy Crush Saga

Candy Crush Saga merupakan salah satu game offline terlaris sepanjang masa. Hal ini dibuktikan dengan angka download di PlayStore yang mencapai 1 miliar. Selain Candy Crush Saga, terdapat dua versi lain dari game ini yakni Candy Crush Soda Saga dan Candy Crush Jelly Saga. Cara memainkannya sangat simpel, cukup pasangkan 3 atau lebih permen yang sejenis. Kemudian, lakukan langkah tersebut berulang kali hingga misi selesai.

3. Chess

Rekomendasi game Android selanjutnya adalah Chess, game catur yang dapat didownload melalui PlayStore. Game ini memungkinkan pemain untuk mengatur tema, level kesulitan, serta efek suara ketika bermain. Sebelum bermain, pemain juga bisa mengikuti tutorial permainan terlebih dahulu.

4. Cover Fire: Offline Shooting Games

Cover Fire: Offline Shooting Games menjadi salah satu game FPS (First Person Shooting) terbaik yang wajib Anda download. Sesuai dengan namanya, di game ini para pemain akan saling tembak menembak melawan musuh dengan memanfaatkan senjata dan peluru. Fitur, grafik, gameplay, dan sound yang berkualitas sangat menunjang permainan ini.

5. Epic Conquest

Epic Conquest termasuk dalam kategori RPG (Role Playing Game). Game Android ini diciptakan oleh developer game asal Indonesia yakni Gaco Games. Gaco memiliki latar belakang cerita yang bermula ketika terbukanya portal yang berasal dari langit. Portal ini menyebabkan monster-monster turun ke bumi. Mulai saat itu, penduduk bumi pun bersatu untuk melawan monster-monster tersebut. Para pecinta anime wajib banget download game ini.

6. Eternium

Rekomendasi game RPG selanjutnya adalah Eternium. Para pemain game ini harus berjuang melawan dan mengeliminasi penjahat. Banyak tipe perlawanan yang bisa dicoba mulai dari berperang, mengeluarkan sihir, dan sebagainya. Pilihan karakter yang tersedia di game ini bermacam-macam. Anda tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan.

7. F1 Mobile

F1 merupakan salah satu ajang balapan mobil paling bergengsi di dunia yang diadakan setiap tahun. Tapi, kali ini Anda memainkan game F1 di Android. F1 memiliki game balap official yang dapat diakses melalui HP, yaitu F1 Mobile. Di game ini, para pembalap F1 akan membuat tim untuk kemudian bersaing dengan tim lain. Pemain dapat menyesuaikan tingkat kesulitan ketika memilih balapan.

8. FIFA Football

Selain tersedia di PC atau PS, FIFA Football bisa jadi rekomendasi game Android terbaik. Game ini dibuat oleh Electric Arts (EA). FIFA Football sudah didownload oleh lebih dari 100 juta orang di PlayStore.

9. GTA San Andreas

Rekomendasi game Android selanjutnya ialah GTA San Andreas. Game ini dulunya lebih populer dimainkan di PC, namun sekarang game ini bisa diakses lewat HP android. GTA San Andreas menyajikan berbagai petualangan menarik yang harus dilewati oleh para pemain. Misi demi misi harus dijalankan selama petualangan berlangsung.

10. Hill Climb Racing

Hill Climb Racing merupakan jenis game balap mobil ringan. Game ini memiliki grafik dan kontrol yang sederhana, sehingga game ini cocok untuk segala usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Para pemain akan menikmati sensasi balapan naik turun bukit.

11. Minecraft

Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan game yang satu ini yakni Minecraft. Game survival ini merupakan game karya Mojang dan Microsoft Studio. Pemain game ini harus berusaha bertahan hidup di dataran yang belum terjamah, tentunya dengan melewati berbagai rintangan.

12. NOVA Legacy

NOVA Legacy merupakan game perang yang menawarkan grafik HD yang berkualitas. Game ini terdiri dari 10 level dengan banyak pilihan latar belakang. Game ini memiliki rating dan komentar yang bagus di PlayStore. Maka dari itu, game ini patut Anda coba.

13. Plants vs Zombies 2

Plants vs Zombies 2 merupakan game zombie yang populer di kalangan pecinta game offline. Di game ini, pemain harus berusaha bertahan dari serangan para zombie dengan menanam tanaman penghalang. Perbedaan antara Plants vs Zombies 2 dengan Plants vs Zombies 1 adalah versi kedua menyajikan tanaman yang lebih bervariasi.

14. Real Racing 3

Real Racing 3 merupakan salah satu game balap karya Electronic Arts (EA). Game ini memiliki grafik paling realistis diantara game balap lainnya. Mulai dari mobil, hingga tampilan latar belakang, semuanya tampak seperti sungguhan.

15. Robbery Bob 2

Game Robbery Bob 2 menceritakan seorang pencuri yang harus menyelesaikan berbagai misi. Ia berusaha untuk mencuri barang-barang berharga di berbagai tempat dan lokasi tanpa ketahuan. Seperti game lainnya, semakin meningkat level gamenya, maka semakin sulit juga tantangan yang dihadapi oleh si pencuri.

16. Shadow Fight 3

Game pertarungan atau game war selanjutnya adalah Shadow Fight 3. Game ini berlatar belakang kuil, hutan, dan pedesaan yang terletak di Jepang. Dengan menyelesaikan berbagai misi, pemain akan memperoleh karakter, senjata, dan kostum sebagai reward.

