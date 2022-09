5 Game Google yang Menarik Sekaligus Mudah Dimainkan

TEMPO.CO, Jakarta -Google menyediakan banyak fitur yang bermanfaat bagi penggunanya termasuk Game Google. Tak hanya mesin pencarian informasi, Google juga menghadirkan permainan menarik yang mudah diakses secara gratis.

Sebagian orang mungkin belum mengenal adanya fitur game di Google. Padahal fitur ini tak kalah menarik dari fitur-fitur Google lainnya. Kelebihan game Google dengan game lain yakni game Google dapat diakses secara langsung melalui website tanpa perlu harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu.

Google juga saat ini telah menyediakan beberapa fitur penyedia game Google. Selain menggunakan Google Search, Anda juga bisa mengunjungi Google Doodle, Chrome, dan Google Assistaint untuk menemukan game-game seru bisa dimainkan lewat PC maupun HP.

Deretan Game Google Mudah Dimainkan

1. Snake Game

Sesuai dengan namanya, karakter dalam Snake Game adalah snake atau ular. Bagi Anda yang pernah memiliki ponsel jadul, game ini mungkin akan membuat Anda nostalgia. Game ini cukup mudah dimainkan, Anda cukup menggerakkan ular untuk memakan apel.

Bila ingin memainkan game ini di Google, Anda tinggal cari "Snake Game" atau "permainan ular" di kolom pencarian. Pada hasil pencarian, akan muncul menu snake game pada bagian paling atas. Selanjutnya, Anda klik "Mainkan" untuk memainkan game ini.

2. Pacman

Pacman sebuah karakter kuning berbentuk lingkaran. Ini game arcade populer pada 1980-n. Saat ini Google merilisnya sebagai salah satu game yang hadir di Google Game.

Anda bisa memainkan game ini dengan mudah melalui Google Search, cukup ketik "Pachman" di kolom pencarian, Anda akan langsung menemukan game ini di halaman pencarian. Selanjutnya klik "Play" untuk memainkannya. Adapun cara mengoperasikan game Pacman yaitu dengan mengarahkan Pacman menggunakan kursor menuju koin dan ceri.

3. Google Dino Run

Siapa yang tak kenal dengan game Google yang satu ini? Google Dino Run, hampir semua orang mengetahuinya. Game ini sangat mudah diakses, baik melalui HP maupun PC. Bahkan tanpa dicari pun, saat device dalam keadaan offline, game ini akan muncul dengan sendirinya. Cara memainkannya pun sangat sederhana. Anda harus mengarahkan dinosaurus supaya tak menabrak rintangan berupa pohon kaktus dengan cara mengklik layar atau menekan spasi.

4. Zerg Rush

Zerg Rush game berupa easter egg. Game ini akan menampilkan halaman search engine Google dengan beberapa urutan link. Tugas pemain mengklik simbol "O" yang muncul agar tak mengenai link. Bila bola menyentuh hasil pencarian, link akan menghilang, sebab itu Anda perlu konsentrasi penuh agar bola tak menyentuh hasil pencarian dengan cara mengklik bola tersebut.

5. Pictures Puzzle

Pictures Puzzle merupakan game interaktif di mana Google Assistaint akan mengajukan pertanyaan menrik berdasarkan gambar yang muncul. Ini akan memerlukan waktu lama sebelum Anda mendapatkan jawabannya.

Bila Anda ingin memainkan game Pictures Puzzle, Anda bisa mengaktifkan Google Assistant dan mengatakan "let me talk to picture puzzle", Anda akan langsung diarahkan pada game ini untuk memainkannya.

KAKAK INDRA PURNAMA

Baca juga : 23 Game Google Terbaru 2022, Seru Buat Isi Waktu Kosong