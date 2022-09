Selain Bjorka, Ini 25 Hacker Paling Berbahaya di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar peretasan dan jual beli data penduduk Indonesia yang dilakukan oleh hacker Bjorka sedang ramai dibicarakan. Ulah hacker memang sering membuat banyak negara 'pusing' terlebih ketika ada data privasi yang disebarluaskan. Nah, sepanjang kemunculan teknologi internet ini ada beberapa aksi hacker yang pernah membuat ketar-ketir dunia. Siapa saja hacker paling berbahaya di dunia?

Daftar Hacker Paling Berbahaya di Dunia

Istilah hacker sendiri pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1960-an. Hacker adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki keahlian pemrograman mumpuni untuk mengotak-atik kode di komputer. Sayangnya, kemampuan coding di atas rata-rata tersebut sering kali dimanfaatkan untuk kegiatan merugikan. Lantas, siapa sajakah hacker paling ditakuti dan dianggap hacker legendaris di dunia? Apakah ada Bjorka? Simak uraiannya berikut ini.

1. Shaltai-Boltai

Hacker paling berbahaya di dunia pertama adalah Shaltai-Boltai. Akun media sosial Twitter milik Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, pernah menjadi sasaran pembobolan pada Agustus 2014 lalu. Cuitan berisi permohonan pengunduran diri dituliskan pada akun Twitter Medvedev oleh sekelompok hacker yang memberi nama dirinya Shaltai-Boltai. Mereka juga diduga berperan sebagai dalang yang membuka email pejabat Rusia ke publik.

2. Jonathan James

Apabila anak seusianya masih sibuk bermain, Jonathan James muda (umur 15 tahun) pernah mengendalikan situs Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan perangkat lunak NASA yang disinyalir senilai US$ 25 miliar. Software tersebut berfungsi mengendalikan satelit yang tersebar di angkasa. Tidak mengherankan jika dia dianggap sebagai hacker paling terkenal di dunia.

3. Adrian Lamo

Hacker berbahaya di dunia berikutnya adalah Adrian Lamo. Adrian dianggap sebagai hacker kategori grey hat yang meretas demi keuntungan pribadi. Dia pernah menerobos sistem keamanan beberapa perusahaan raksasa, seperti Yahoo, The New York Times, hingga Microsoft. Di tahun 2009, dia membuat dunia geger karena mempublikasikan materi sensitif terkait PBS Soldier PFC Bradley Manning di Wikileaks.

4. Yevgeny Bogachev

Kembali lagi ke daratan Eropa, Rusia selalu dikenal melahirkan banyak hacker paling berbahaya di dunia. Salah satunya ialah Yevgeny Bogachev, pria yang disebut-sebut tinggal di wilayah pesisir Anapa. Dia bersama rekan-rekannya berhasil menciptakan GameOver Zeus (GOZ), virus Trojan terkuat yang bisa menyalin informasi perbankan tanpa diketahui. Bahkan FBI menjanjikan hadiah US$ 3 juta bagi siapa saja yang menemukan Bogachev.

5. Valdimir Levin

Berikutnya dalam daftar hacker paling ditakuti ada Vladimir Levin. Vladimir adalah seorang karyawan biasa di perusahaan keamanan komersial Rusia. Dengan bermodalkan laptop yang tidak terlalu canggih, dia bisa mencuri uang milik investor City Bank of America lebih dari US$ 10 juta di tahun 1994. Namun, tindakannya berhasil diendus FBI, dan pada akhirnya dia divonis tiga tahun penjara.

6. Kevin Mitnick

Pemilik nama lengkap Kevin David Mitnick ini dianggap sebagai salah satu hacker paling ditakuti di abad 20. Tak tanggung-tanggung, dia pernah menyadap Blackberry Presiden Obama, menembus Pentagon, mencuri Santa Cruz Operation (SCO), serta rentetan kasus kontroversial lainnya. Saat ini dia menjadi CEO Defensive Thinking, perusahaan keamanan jaringan.

7. Albert Gonzales

Seorang kriminal teknologi dari Benua Amerika, Albert Gonzales pernah terlibat dalam penjualan 170 kartu debit dan nomor rekening. Perusahaan TJX pernah menjadi korban dari kejeniusan Gonzales. Setidaknya ada sekitar 45 juta nomor kartu kredit yang berhasil ia kantongi. Dia juga memainkan peran dalam penipuan (fraud) lain, seperti membuat identitas palsu dan melelang data pribadi.

8. Igor Klopov

Di usia yang terhitung muda, yakni 24 tahun, Igor Klopov memiliki kekayaan sebesar US$ 1,5 juta. Harta tersebut ia peroleh dari hasil penjualan data keuangan para konglomerat Negeri Paman Sam. Pada tahun 2007, jalannya di dunia peretasan harus terhenti karena ditangkap FBI. Setelah dibebaskan dari tuntutan hukum, dia berprofesi sebagai ahli keamanan di Cybersec New York.

9. Gary McKinnon

Gary McKinnon berasal dari negara kediaman Ratu Elizabeth II. Hanya dalam kurun waktu 13 bulan, dia membuat otoritas militer Amerika Serikat kalang kabut karena 97 sistem keamanannya mampu diretas oleh McKinnon. Tak kalah mencengangkan, dia juga tercatat pernah mematikan ribuan komputer di sebuah perusahaan, mengendalikan perangkat keras Pentagon dan juga NASA.

10. DVD-Jon

Pemilik nama asli Jon Lech Johansen adalah programmer yang fokus mengembangkan software DeCSS. Dia pernah memecahkan sistem enkripsi pada DVS, merekayasa sistem operasi Linux, VideoLan, dan berada di balik DRM Apple Computer untuk iTunes.

11. Mudge

Peter Zatko merupakan pakar keamanan jaringan yang dikenal dengan nama Mudge. Mudge pernah menjalankan think tank L0pht. Dia juga berkontribusi pada sejumlah pengungkapan kerentanan informasi dan keamanan. Dia terlibat dalam beberapa proyek keamanan DARPA dan kelompok CULT OF THE DEAD COW. Berkat bakatnya, dia diganjar penghargaan Layanan Sipil Luar Biasa dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

George ‘geohot’ Hotz mampu meruntuhkan klaim PlayStation 3 masa itu yang digadang-gadang tidak dapat diretas. Akibat tindakannya, semua orang bisa merasakan permainan game bajakan tanpa perlu membayar. Dia juga pernah membobol sistem perusahaan elektronik populer, seperti Samsung dan Apple. Berkat keahliannya itu, ia masuk ke dalam deretan hacker paling berbahaya di dunia.

13. Barnaby Jack

Semenjak konferensi Black Hat 2010 di Las Vegas, Barnaby Jack berhasil menghancurkan sistem keamanan digital, mengakuisisi kartu ATM, bahkan mengeluarkan mata uang kertas palsu. Prestasi yang luar biasa dalam bidang pemrograman telah membuatnya dijadikan simbol hacker global.

14. Fin7

Grup peretas yang fokus pada dunia perbankan ini sukses mencuri jutaan nomor kartu kredit nasabah di berbagai bank sentral. Untuk di Amerika Serikat sendiri, sudah lebih dari 15 juta nomor kartu kredit yang dibobol Fin7. Mereka mengembankan strategi berupa pendirian perusahaan palsu supaya menggaet banyak orang. Bukan hal mengejutkan jika Fin7 diberi gelar sebagai hacker paling ditakuti di dunia.

15. James Forshaw

Berkarir sebagai periset Google Project Zero, membuat James Forshaw tertarik dengan kerentanan para mesin pencarian web. Dia pernah memperoleh penghargaan Microsoft Mitigation Bypass dan Pwn2Own.

16. Michael Calce

Hacker yang mendapat julukan sebagai MafiaBoy ini hanyalah seorang siswa di sebuah sekolah menengah atas Kanada. Sekitar tahun 2000-an, dia sukses memasuki sistem pada situs-situs ternama, misalnya Yahoo, CNN, Amazon, Dell, daan FIFA. Berkat aksinya itu, perusahaan harus menanggung kerugian sebesar Rp 93 miliar.

17. Sandworm

Sandworm merupakan kelompok hacker besutan cyber militer Rusia. Mereka bertanggung jawab dalam berbagai serangan perang siber di Ukraina dan Olimpiade Musim Dingin 2018. Sandworm memanfaatkan server email untuk merencanakan pembunuhan Sergei Skripal di Inggris. Mereka juga diduga berperan dalam jatuhnya pesawat MH17 yang menewaskan 300 lebih orang tak bersalah.

18. Milw0rm

Milw0rm dianggap sebagai kelompok hacker paling ditakuti di dunia. Banyak negara yang was-was apabila sistem keamanan mereka disusupi oleh Milw0rm. Terakhir kali, Milw0rm mampu mengotak-atik jaringan pusat penelitian nuklir di Mumbai, India, yaitu Bhabha Atomic Research Centre. Bisa dibayangkan bagaimana besarnya bencana yang akan ditimbulkan jika tindakan itu terus berlanjut?

19. The Shadow Brokers

Hacker paling berbahaya di dunia selanjutnya adalah The Shadow Brokers. Mereka mencuri informasi rahasia dari Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Mereka juga mengekspos sistem Linux, Cisco dan Microsoft Windows. Mereka menjual data-data tersebut dengan harga fantastis.

20. Anonymous

Sesuai dengan namanya, tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa saja di belakang sekawanan hacker Anonymous. Dikenal dengan ciri khas topengnya, Anonymous didirikan sejak tahun 2003 silam. Mereka menentang berbagai kebijakan merugikan manusia yang disahkan beberapa otoritas seperti pembatasan internet dan penggunaan sensor. Bahkan mereka juga secara tegas memerangi teroris ISIS. Alhasil, Anonymous juga dikenal sebagai hacker paling berpengaruh di dunia.

21. Charlie Miller

Charlie Miller adalah salah satu hacker terhebat di dunia. Bagaimana tidak, dia begitu mudahnya menyusup ke sistem keamanan produk-produk Apple. Bahkan ia juga mengacak-acak sistem kemudi otomatis kendaraan Jeep Cherokee. Karena perbuatannya itu, satu juta mobil terpaksa ditarik kembali dari pasaran.

22. Jim Geovedi

Meskipun bukan suatu kebanggaan, ternyata Indonesia juga mempunyai seorang hacker paling berbahaya di dunia. Jim Geovedi sempat melumpuhkan kinerja satelit dan bahkan mampu menggeser posisinya. Dia melakukan hal itu bukan atas dasar coba-coba semata. Rasa penasarannya timbul setelah ia ditunjuk menjadi pembicara keamanan satelit oleh BBC News di tahun 2006.

23. Yunus Atssaouly

Pria yang menjadi simpatisan Al-Qaeda ini memberi nama dirinya di dunia maya sebagai Irhabi 007. Dia sering melakukan berbagai kejahatan cyber yang membuat Amerika kelimpungan. Bahkan dia pernah mengalihfungsikan situs youbomit menjadi forum Al-Ansar Al-Islami.

24. Kevin Poulsen

Kevin Poulsen menyebut dirinya dengan sebutan Dark Dante. Di saat memasuki masa dewasa, yaitu umur 20 tahun, dia menyusup ke dalam sistem undian berhadiah milik acara stasiun radio. Tujuannya ialah demi mendapatkan mobil Porsche yang diidam-idamkan banyak orang. Saat ini, dia bekerja sebagai Senior Editor di perusahaan Wired.

25. Robert Tappan Morris

Hacker paling berbahaya di dunia selanjutnya adalah Robert Tappan Morris. Pada mulanya, Morris memutuskan mengembangkan virus worm di dunia internet. Tidak disangka, virus tersebut sukses menginfeksi hingga 6.000 mesin UNIX dan menelan kerugian jutaan dolar Amerika. Bahkan virus buatannya dipamerkan di Boston Museum of Science.

Demikian daftar hacker paling berbahaya di dunia. Tanpa membenarkan perbuatan mereka, membahas kemampuan hacker adalah hal menarik. Tidak hanya bekerja secara berkelompok, bahkan beberapa di antaranya meretas tanpa bantuan siapapun. Namun, sangat disayangkan karena bakat tersebut digunakan untuk tindakan kriminal.

MELYNDA DWI PUSPITA

