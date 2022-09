Spesifikasi Kapal Induk AS, USS Ronald Reagan yang Berlabuh di Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapal induk AS bertenaga nuklir USS Ronald Reagan milik Amerika Serikat merapat di pelabuhan Busan, Korea Selatan pada Jumat, 23 September 2022 lalu. Kedatangan tersebut dalam rangka latihan militer gabungan kedua negara menghadapi situasi yang memanas dengan Korea Utara, sebagaimana dilaporkan Aljazeera.

Apa Istimewanya Kapal Perang USS Ronald Reagan ini?

Mengutip laman navy.mil, USS Ronald Reagan atau CVN-76 adalah kapal supercarrier bertenaga nuklir kelas Nimitz dalam pelayanan Angkatan Laut AS. Kapal merupakan kapal kesembilan Carrier Strike Group milim AS. Secara operasional menjadi bagian dari Carrier Strike Group pada Mei 2012. Selain itu, secara administratif CVN-76 ada di bawah komando Komandan, Naval Air Forces Pacific/Command, dan Naval Air Forces.

Ronald Reagan merupakan nama mantan Presiden Amerika Serikat periode 1981 hingga 1989. Dinamai Ronald Reagan lantaran untuk menghormati presiden AS ke-40 itu. Tak seperti kebanyakan tokoh yang namanya digunakan karena jasanya terhadap Angkatan Laut AS. Reagan memang tidak memiliki berhubungan dengan Navy atau angkatan laut AS. Tetapi Reagan pernah mengambil peran sebagai Panglima Perang dan programnya tentang 600-ship Navy merupakan salah satu inisiatif penting.

CVN-76 dipesan pada 8 Desember 1994 dan kontrak pembangunannya dipercayakan kepada Northrop Grumman Newport News dan Galangan Kapal di Newport News, Virginia. Selang empat tahun kemudian, 12 Februari 1998, kapal induk ini mulai dibangun sebelum akhirnya diluncurkan pada 2001. Ini adalah satu-satunya kapal induk AS yang diberi nama berdasarkan mantan presiden yang mana mantan presiden tersebut masih hidup.

Namun, saat peluncuran itu, Reagan tak dapat hadir. Sehingga saat kapal ini diresmikan pada 4 Maret 2001, Reagan digantikan istrinya, Reagan Nancy. USS Ronald Reagan mulai beroperasi pada 12 Juli 2003. Captain J. W. Goodwin adalah nakhoda pertama kapal ini. Wakil Presiden Dick Cheney dan istrinya, Lynne Cheney, turut hadir dalam upacara yang menandakan aktifnya USS Ronald Reagan di Angkatan Laut AS itu. CVN-76 memulai pelayaran perdananya pada 21 Juli 2003.

Gipper, julukan lain USS Ronald Reagan, memiliki pelabuhan utama di Naval Air Station North Island, Coronado, California. Kapal ini mampu membawa beban berat dari 101 ribu ton hingga 104 ribu ton. Adapun panjangnya yaitu 333 meter dan lebar 76,8 meter. Sementara untuk penggeraknya, CVN-76 ditenagai 2 x Westinghouse A4W nuclear reactors, 4 x steam turbines, dan 4 x shafts 260.000 shp.

USS Ronald Reagan dapat melaju hingga 56 kilometer lebih per jamnya, dengan jarak tempuh tak terbatas. Selain itu, kapal ini membutuhkan awak kapal sebanyak 3.200 orang dan awak penerbangan hingga 2.480 orang.

USS Ronald Reagan menggunakan banyak sonar dan radar, di antaranya yaitu SPS-48E 3-D air search radar, SPS-49A(V)1 2-D air search radar, Mk 23 target acquisition radar, 2 x SPN-46 air traffic control radars, SPN-43B air traffic control radar, SPN-44 landing aid radars, 3 x Mk 91 NSSM guidance systems, dan 3 x Mk 95 radars. Sementara untuk persenjataan, Gipper menggunakan SLQ-32A(V)4 Countermeasures suite, SLQ-25A Nixie torpedo countermeasures, 2 × Mk 29 Sea Sparrow, dan 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Tekan Korea Utara, Kapal Induk AS Tiba di Korea Selatan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.