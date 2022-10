Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Sumur Resapan, Pembagian Set Top Box, UGM

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membuat sumur resapan. Mengutip publikasi Pengaruh Ketinggian Muka Air di dalam Sumur Resapan terhadap Debit Resapan, sumur resapan dibuat harus memenuhi teknis yang tepat. Perencanaan pembuatan sumur resapan perlu mempertimbangkan berberapa faktor.

Berita terpopuler selanjutnya tentang warga ibu kota yang telah menerima pembagian set top box (STB) gratis per Selasa 5 Oktober 2022. Per Selasa ini pula sejatinya menjadi tenggat akhir untuk penghentian siaran televisi, digantikan dengan yang digital, dalam program Analog Switch Off khusus di wilayah Jabodetabek.

Selain itu, PT Freeport Indonesia mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar. Dana-dana itu mengalir dalam kerangka program Sahabat UGM (Universitas Gadjah Mada).

1. 3 Faktor yang Dipertimbangkan Sebelum Membuat Sumur Resapan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pentingnya sumur resapan untuk mengatasi banjir. Menurut dia, banjir dipandang sebagai masalah yang diatasi secara ilmiah. "Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara scientific, bukan semata-mata secara politik," katanya di Jakarta Recycle Centre, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Oktober 2022.

Faktor apa saja yang dipertimbangkan membuat sumur resapan?

Sumur resapan digunakan untuk menampung air drainase dan air hujan ke dalam tanah. Air yang tersimpan di sumur resapan, kemudian akan diserap ke dalam tanah di sekitarnya. Mengutip publikasi Pengaruh Ketinggian Muka Air di dalam Sumur Resapan terhadap Debit Resapan, sumur resapan dibuat harus memenuhi teknis yang tepat. Perencanaan pembuatan sumur resapan perlu mempertimbangkan berberapa faktor.

-Faktor iklim

Faktor mempertimbamgkan besarnya curah hujan. Semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah berarti diperlukan makin besar sumur resapan.

-Kondisi air tanah

Kondisi permukaan air tanah yang dalam, sumur resapan perlu dibuat secara besar-besar. Sebab tanah benar-benar memerlukan suplai air dari sumur resapan. Sebaliknya di lahan yang muka airnya dangkal, sumur resapan kurang efektif. Di daerah rawa dan pasang surut, sumur resapan kurang efektif, justru memerlukan saluran drainase.

-Kondisi tanah

Keadaan tanah sangat mempengaruhi besar kecilnya daya resap tanah terhadap air hujan. Konstruksi dari sumur resapan harus mempertimbangkan sifat fisik tanah. Sifat fisik yang langsung berpengaruh terhadap besarnya resapan air adalah tesktur dan pori-pori tanah. Tanah berpasir dan porus mampu merembeskan air hujan secara cepat. Waktu yang diperlukan air hujan untuk tinggal dalam sumur resapan cenderung singkat dibandingkan tanah yang kandungan liatnya tinggi dan lekat.

2. Warga Jakarta Penerima Set Top Box: Begitu Ditancap, Gambar Langsung Cerah

Mujadi, warga Mampang di Jakarta Selatan, adalah satu di antara lebih dari 40 ribu warga di ibu kota yang telah menerima pembagian set top box (STB) gratis per Selasa 5 Oktober 2022. Per Selasa ini pula sejatinya menjadi tenggat akhir untuk penghentian siaran televisi, digantikan dengan yang digital, dalam program Analog Switch Off khusus di wilayah Jabodetabek.

Mujadi menyatakan senang terdaftar di antara kuota 50 ribu bantuan STB untuk wilayah Jakarta, dan telah menerimanya. Di menambahkan sangat berterima kasih karena, menurutnya, kualitas gambar siaran televisi yang ditangkap di rumahnya sebelumnya tergolong buruk.

"Begitu saya tancap, gambar di layar langsung cerah, jernih semua,” kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai ojek pasar saat malam tersebut. Saat ini, Mujadi menambahkan kalau TV odel tabung merek Crystal yang dimilikinya tersebut dapat menangkap 45 program (channel).

Abdullah adalah warga Jakarta lainnya yang seperti Mujadi, telah menerima bantuan STB gratis. Program ASO bahkan telah menghidupkan kembali layar televisi Abdullah setelah selama lebih dari dua tahun belakangan dibiarkan tak pernah hidup.

3. UGM Terima Dana Pendidikan Rp 1,5 Miliar dari Freeport, Ini Kata Rektor Ova Emilia

Selain memberikan beasiswa kepada 60 mahasiswa, PT Freeport Indonesia juga mengucurkan dana penelitian senilai Rp 1,5 miliar. Dana-dana itu mengalir dalam kerangka program Sahabat UGM (Universitas Gadjah Mada).

“Saya selaku pimpinan Universitas Gadjah Mada sangat berbahagia dan menyambut baik ruang dan momen berharga jalinan kerja sama antara UGM dengan PT Freeport ini," kata Rektor UGM, Ova Emilia, pada Selasa petang lalu, 4 Oktober 2022.

Saat itu, bertepatan dengan Orasi Ilmiah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, di Grha Sabha Pramana UGM, dilakukan penandatanganan MoU antara UGM dengan PT Freeport Indonesia. Ova berharap kerja sama berjalan lancar dan akan memberi dampak lebih baik bagi masa depan pendidikan secara lebih luas. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

Baca:

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Freeport, Bahlil

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.