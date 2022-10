Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Freeport, Bahlil

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang 60 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima beasiswa dari PT Freeport Indonesia. Adapun 50 mahasiswa menerima beasiswa untuk satu semester sebesar Rp 5 juta, sementara 10 mahasiswa berprestasi asal Papua menerima beasiswa biaya kuliah hingga lulus.

Berita terpopuler selanjutnya tentang Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia menyebutkan dirinya hanya lulusan universitas di daerah di hadapan CEO Freeport Richard Adkerson. Kampus Bahlil bahkan bukan termasuk kampus top di Papua.

Selain itu, Skoll Scholarship lewat Skoll Foundation membuka beasiswa di Said Business School, University of Oxford, Inggris. Kesempatan ini ditujukan untuk pelamar yang ingin meraih gelar MBA (Master of Business Administration).

1. Puluhan Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Freeport

Sebanyak 60 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima beasiswa dari PT Freeport Indonesia. Adapun 50 mahasiswa menerima beasiswa untuk satu semester sebesar Rp 5 juta, sementara 10 mahasiswa berprestasi asal Papua menerima beasiswa biaya kuliah hingga lulus.

Pemberian beasiswa ini menjadi salah satu wujud kerja sama penyediaan dana pendidikan dan penelitian dari PT Freeport Indonesia ke UGM yang termuat dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada Selasa, 4 Oktober 2022. Penandatanganan itu bersamaan dengan acara orasi ilmiah Menteri Investasi/Kepala BKPM di Grha Sabha Pramana UGM.

“Semoga implementasi kerja sama ini berjalan lancar dan akan memberi dampak lebih baik bagi masa depan pendidikan secara lebih luas, khususnya untuk pemenuhan dan penguatan kualitas Tridarma serta karya UGM ke depan,” kata Rektor UGM Ova Emilia dikutip dari laman resmi UGM pada Rabu, 5 Oktober 2022.

Selain dana pendidikan, PT Freeport Indonesia juga memberikan dana penelitian dalam kerangka program Sahabat UGM senilai Rp1.500.000.000. Menurut Rektor, penandatanganan MoU antara UGM dengan PT Freeport Indonesia menjadi bentuk upaya mempromosikan kerja sama penerapan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip atau penghormatan terhadap independensi satu sama lain dan kemanfaatan kedua belah pihak.

2. Di Hadapan CEO Freeport, Bahlil: Saya Lulusan Universitas Daerah, Bukan Kampus Top

Di hadapan CEO Freeport Richard Adkerson, Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bahlil Lahadalia menyebutkan dirinya hanya lulusan universitas di daerah. Kampus Bahlil bahkan bukan termasuk kampus top di Papua.

Hal itu diungkapkan Bahlil dalam kunjungannya ke Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Rabu, 5 Oktober 2022. Bahlil dan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson berkesempatan untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa ITB.

“Apalagi saya, yang kuliahnya tidak dari kampus besar, dari kampus di daerah di Papua. Sudah gitu bukan Uncen (Universitas Cenderawasih)pula,” ujarnya.

Namun menurut pria kelahiran Maluku Utara ini, kualitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh lembaga tempatnya menempuh pendidikan, melainkan dari kualitas mahasiswa itu sendiri. Menteri kelahiran 7 Agustus 1976 ini merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi, Port Numbay Jayapura, Papua.

3. Beasiswa MBA Said Business School di University of Oxford

Skoll Scholarship lewat Skoll Foundation membuka beasiswa di Said Business School, University of Oxford, Inggris. Kesempatan ini ditujukan untuk pelamar yang ingin meraih gelar MBA (Master of Business Administration).

Persyaratan beasiswa ini memiliki pengalaman berkecimpung di dunia kewirausahaan setidaknya tiga tahun. Beasiswa ini memberikan biaya kuliah penuh serta dukungan biaya hidup selama menempuh pendidikan satu tahun di sana.

Pendaftaran untuk kelas MBA Oxford tahun 2023-2024 dibuka dalam empat gelombang. Saat ini sudah masuk pada tahap tiga yang akan ditutup pada 4 Januari 2023. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

