12 Tahun Instagram, Kini Telah Raup Lebih dari 1 Miliar Pengguna

TEMPO.CO, Jakarta -Media sosial Instagram kini telah genap berusia 12 tahun semenjak peluncuran perdananya pada 6 Oktober 2010. Aplikasi berbagi foto dan video ini pertama ketika itu diluncurkan di App Store milik Apple.

Melansir dari Investopedia, ide pembuatan Instagram bermula saat Systrom tengah berlibur dengan rekannya di Meksiko. Sebelumnya ia dan Krieger mengembangkan platform sosial yang berfokus membagikan lokasi. Sedangkan, Systrom mempertimbangkan untuk platform menambahkan foto.

Mengutip Financial Express, seminggu setelah dirilis, Instagram mendapatkan lebih dari 100 ribu pengguna dan berkembang menjadi satu juta sebulan kemudian. Melihat potensi dari perkembangan Instagram, kurang dari dua tahun kemudian Facebook (Meta) pun mengakuisisi perusahaan tersebut dengan mahar US$ 1 miliar atau setara sekitar Rp 15 triliun.

Pada 2013, mengunggah video ditambahkan ke aplikasi ini, yang meniru aplikasi Cine saat itu. Lalu, instagram stories diluncurkan pada tahun 2016, yang memberikan fitur bagi pengguna untuk membagikan serangkaian foto pendek, yang dapat dihapus setelah 24 jam.

Instagram memiliki peran besar dalam berkembangnya budaya populer saat ini, dengan pengguna populer dijuluki ‘influencer’, termasuk kunci untuk instagram, dan membuka platformnya sebagai medium pemasaran suatu produk. Hampir seperlima pemasar meyakini bahwa instagram merupakan saluran marketing terbaik pada kampanye influencer, lebih tinggi daripada Youtuber, iklan TV, dan TikTok.

Kepopuleran Instagram membuatnya dapat meraup pengguna dengan cepat hingga kini menjadi salah satu platform media sosial terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Instagram telah memiliki pengguna aktif bulanan mencapai 1,45 miliar orang di seluruh dunia per April 2022 menurut data dari We Are Social.

