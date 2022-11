DG Con 2022: Onic Olympus Juara Liga, Lifetime Achievement untuk CEO RRQ

TEMPO.CO, Jakarta - Onic Olympus ke luar sebagai pemenang Dunia Games League (DGL) 2022. Turnamen game Free Fire itu memasuki babak puncak dalam gelaran DG Con 2022 di Basket Hall Senayan, Jakarta, 28-30 Oktober lalu.

Pada malam puncak gelaran DG Con 2022, Dunia Games Telkomsel juga membagikan sejumlah penghargaan atau apresiasi kepada seluruh insan yang dianggap telah memperkuat ekosistem gaming dan esports Indonesia. Di antaranya adalah Top Lifetime Achievement kepada Andrian Pauline, CEO RRQ.

Pengumuman dan penganugerahan telah dilakukan di malam puncak DG Con 2022 pada Minggu malam lalu. Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam gelaran itu didapuk memberikan penghargaan kepada Onic Olympus, sedang penghargaan kepada Andrian Pauline diberikan oleh Komisaris Utama Telkomsel Wishnutama Kusubandio.

Secara keseluruhan, Telkomsel mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang di 20 kategori Dunia Games Award atau DGA 2022, termasuk insan Top Life Achievement. Seluruh penerima penghargaan disebutkan merupakan hasil pilihan langsung masyarakat dengan metode voting melalui platform DG Verse, sebuah virtual world dengan 3D metaverse yang dikembangkan Telkomsel, sepanjang 21-27 Oktober 2022.

Andrian Pauline, CEO RRQ, menerima penghargaan Top Lifetime Achievement di ajang DG Con 2022. Dok. Dunia Games

Dalam keterangannya, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan ajang penghargaan adalah wujud nyata komitmen mendukung setiap inovasi, kontribusi, dan perkembangan yang telah didorong oleh para talenta terbaik anak bangsa di industri gaming dan esports Indonesia. "Kami berharap ajang ini dapat terus diterima masyarakat dan memperkuat ekosistem gaming dan esports yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.”

Daftar Pemenang Penghargaan di DGA 2022

RRQ R7 (Rivaldi Fatah) – Male Esports of The Year

RRQ Ash (Delvia Ivana) – Female Esports of The Year

Pemenang DG Awards 2022. Dok. Dunia Games

Reza Pahlevi – Esports Coach of The Year

Asgard Azizi – Rising Star of The Year

RRQ – Esports Team of The Year

Evos Fams – Esports Fans Club of The Year

Love In Game – Best Gaming Content

Evos Juara 1 M1 – Best Gaming Epic Content

Garena – Game Publisher of The Year

Roch – Indonesia Game of The Year

Alter Ego-Livy Renata – Esports BA of The Year

Kameaan – Cosplayer of The Year

Rafi Ahmad – Celebrity Game of The Year

Letda Hyper – Gaming Content Creator of The Year

Onic Gebian-Evos Wann – Best Gaming Couple of The Year

Adjisven – Best Male Caster

Windy – Best Female Caster

FFIM – Publisher Tournament of The Year

Piala Presiden – Non Publisher Tournament of The Year

Andrian Pauline -- Top Lifetime Achievement

