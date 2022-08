Telkomsel Buka Pendaftaran Dunia Games League 2022, Ini Tahapan Turnamennya

TEMPO.CO, Jakarta - Telkomsel kembali menghadirkan turnamen e-sport terbesar tahunannya di Dunia Games League 2022. Hal ini melanjutkan kesuksesan pelaksanaan turnamen yang telah digelar pada 2019, 2020, dan 2021 dengan total partisipasi kumulatif mencapai lebih dari 69,4 ribu pemain dan lebih dari 46 juta penonton.

Telkomsel membuka pendaftaran Dunia Games League 2022 untuk umum sejak Jumat, 25 Agustus 2022, hingga ditutup nanti pada 9 Oktober 2022. Mereka yang tertarik bisa mendatangi laman dgl.duniagames.co.id. Turnamen akan berlangsung secara online pada setiap akhir pekan mulai akhir September sampai akhir Oktober 2022 untuk babak penyisihan Qualifier Stage, Group Stage, dan Play-Ins.

Turnamen kemudian akan berlanjut offline untuk laga 12 tim terbaik pada babak Grand Final yang akan mengambil lokasi di Basketball Hall Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana, menyatakan bahwa industri gaming dan e-sport Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital kreatif nasional di masa depan. “Melalui kehadiran Dunia Games League 2022, Telkomsel kembali mempertegas komitmennya dalam membuka semua peluang kemajuan di ekosistem industri gaming dan kancah esports nasional," katanya dalam siaran tertulis.

Sejak kesuksesan gelaran pertama Dunia Games League pada 2019, Telkomsel dan penerbit game Dunia Games secara rutin menggelar turnamen e-sport nasional. Telkomsel berharap pelaksanaan Dunia Games League untuk yang keempat kalinya ini pun dapat kembali menarik puluhan ribu gamer dan para penggemarnya dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi.

Dunia Games League mempertandingkan game populer Free Fire sebagai game utama. Pendaftaran untuk Qualifier Stage terbuka bagi 6.000 non-professional players dari seluruh wilayah Indonesia sejak 25 Agustus 2022. Sedangkan bagi pemain professional, Dunia Games League mengundang 18 tim secara khusus untuk berpartisipasi melalui Group Stage.

Dunia Games League melanjutkan empat tim terbaik per area dari Qualifier Stage dan dua tim terbaik dari Group Stage untuk bertanding di babak Grand Final. Sebanyak 18 tim terbaik yang tidak langsung lolos ke Grand Final akan bertanding kembali di babak Play-Ins untuk memperebutkan enam tiket ke Grand Final.

Dengan mengadopsi skema turnamen tersebut, DGL membuka peluang bagi gamer non-profesional untuk menjadi juara di wilayahnya dan melaju ke Play-Ins hingga Grand Final untuk bertanding dengan tim profesional. Mulai dari babak penyisihan di Group Stage, perebutan tiket di Play-Ins, sampai dengan panggung laga akhir di Grand Final, para tim terbaik berkesempatan meraih hadiah senilai total Rp 553 juta.

Para penonton dan penggemar e-sport dan gaming pun dapat mendukung teman-teman dan tim favorit yang bertanding di Dunia Games League 2022 melalui Live Streaming untuk Group Stage, Play-Ins, hingga Grand Final di laman dgl.duniagames.co.id.

Nirwan menyatakan kalau Telkomsel dan Dunia Games akan terus berupaya menghadirkan ragam aktivitas dan inisiatif yang dapat memberikan dampak lebih besar dalam mengembangkan sekaligus menguatkan ekosistem industri esports dan gaming di Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. "Bagi para gamer, mari berkompetisi secara sportif dan pertontonkan kemampuan terbaik tim anda di Dunia Games League 2022. Let the games begin," katanya.

Dunia Games Telkomsel merupakan games platform dan portal media esports dengan pencapaian monthly visitor lebih dari 18 juta. Selain menghadirkan informasi terkini dan hal-hal menarik seputar video games, industri gaming, esports, tech, dan pop culture, Dunia Games juga melayani pembelian kupon atau voucher untuk PC games dan mobile games melalui layanan direct carrier billing.

Dalam perkembangannya, Dunia Games juga sudah memperluas portofolio bisnisnya sebagai games publisher, mulai dari Shellfire, Lord of Estera, Rise of Nowlin, Kolak Express 3, hingga Return of Condor Heroes.

