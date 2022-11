Unhas Serahkan Puluhan Buku Karya Dosen ke Perpustakaan Nasional Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Unit Pelayanan Teknis (UPT) Universitas Hasanuddin (Unhas) Press menyerahkan 47 buku karya sivitas akademika kepada Library of Congress Washington D.C yang merupakan perpustakaan nasional Amerika dan menjadi salah satu perpustakaan tertua dunia.

Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Adi Maulana mengatakan UPT Unhas Press secara berkelanjutan hadir membantu sivitas akademika Universitas Hasanuddin dalam menghasilkan penelitian mereka yang dituangkan dalam sebuah buku.

Karena itu, dirinya berharap kolaborasi Unhas dalam hal ini UPT Unhas Press bersama Library of Congress Washington DC dapat terus berlanjut. “Ini juga menjadi penyemangat tersendiri untuk bisa produktif menghasilkan karya bagi sivitas akademika Unhas,” jelasnya melalui rilis pada Sabtu, 12 November 2022.

Baca juga:Kisruh Intervensi Dekan FEB Unhas, Rektor: Mahasiswa S3 Tak Diluluskan

Kepala UPT Unhas Alem Febri Sonni menambahkan 47 buku yang diberikan merupakan hasil karya para dosen lingkup Unhas dengan berbagai judul dari disiplin ilmu berbeda. Dirinya berharap, buku yang akan dijadikan koleksi di Library of Congress, Washington D.C. tersebut bisa menambah informasi yang berkaitan dengan Indonesia dan ASEAN bagi anggota Kongres Amerika Serikat, peneliti, dan bagi kepentingan Indonesia sendiri.

Mewakili Library of Congress Washington DC, Nina Kania Dewi menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Unhas yang telah menyerahkan 47 buku yang akan menambah koleksi dari Library of Congress Washington D.C. Nina mengatakan, perpustakaan ini menerima publikasi dari seluruh wilayah di dunia. Library of Congress Washington DC saat ini juga berada di Jakarta untuk menjangkau kawasan Asia Tenggara.

“Kami secara umum berada di bawah Kedutaan Amerika Serikat dan secara berkelanjutan banyak menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga termasuk universitas. Buku yang kami terima dari Unhas tentunya akan menambah informasi kepada para pembaca berkaitan dengan hasil penelitian maupun pemikiran para civitas akademika Unhas,” jelas Nina.

Secara umum, buku yang diberikan oleh UPT Unhas Press kepada Library of Congress Washington DC sebanyak 47 buku yang terdiri dari beberapa jenis bacaan dan diterbitkan sejak 2017 hingga 2022. Terhitung buku terbitan 2019 (enam buku) terbitan 2020 (delapan buku), terbitan 2021 berjumlah 24 buku dan 2022 sebanyak sembilan buku.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.