Selebritas hingga Gedung Putih Menolak Bayar Tanda Centang Twitter Blue

TEMPO.CO, Jakarta - Elon Musk minggu lalu mengumumkan bahwa ia berencana menghapus tanda centang Twitter Blue dari 420 ribu pengguna terkemuka pada 1 April. Setelah penghapusan itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan tanda centang biru kecil di sebelah nama Twitter Anda adalah dengan membayar US$ 8 per bulan atau US$ 11 per bulan melalui perangkat seluler.

Namun, banyak pengguna platform yang paling terkenal telah memperjelas niat mereka, yaitu mereka tidak akan membayar.

"Tebak biruku akan segera hilang karena jika Anda tahu saya, saya tidak membayar 5. ‍", cuitan bintang NBA LeBron James.

Aktor William Shatner juga mencuit bahwa dia tidak akan pindah ke Twitter Blue.

"Hei @elonmusk ada apa dengan cek biru yang hilang kecuali kita membayar Twitter?" tweet aktor William Shatner. "Saya sudah di sini selama 15 tahun memberikan & pemikiran cerdas saya semua untuk bupkis. Sekarang Anda memberi tahu saya bahwa saya harus membayar untuk sesuatu yang Anda berikan kepada saya secara gratis? Apa ini Colombia Records & Tape Club?"

Dan bukan hanya atlet profesional dan aktor Hollywood yang berbagi sentimen ini. Menurut Axios, Gedung Putih juga tidak akan membayar langganan Twitter Blue. Email staf internal yang bocor ke media itu membagikan bahwa pemerintahan Joe Biden melihat perubahan ini di Twitter sebagai mengurangi nilai lencana verifikasi biru.

"Kami memahami bahwa Twitter Blue tidak menyediakan verifikasi tingkat orang sebagai layanan. Dengan demikian, tanda centang biru sekarang hanya akan berfungsi sebagai verifikasi bahwa akun tersebut adalah pengguna berbayar," kata direktur strategi digital Gedung Putih Rob Flaherty di email itu.

Meskipun, tampaknya akun resmi pemerintah seperti @WhiteHouse dan @JoeBiden masih akan memiliki lencana verifikasi abu-abu yang diluncurkan Musk untuk menunjukkan sebagai akun "pemerintah". Lencana ini tidak membebankan biaya kepada pengguna tersebut.

Situs media utama juga berbagi bahwa mereka tidak akan membeli Twitter Blue di tingkat organisasi atau untuk jurnalis dan staf individu. The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, POLITICO, Vox, dan BuzzFeed semuanya berbagi pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan membayar untuk Twitter Blue. Setiap outlet mengatakan bagaimana layanan mengubah arti lencana dan tidak lagi menunjuk pengguna yang benar-benar terverifikasi di platform.

TechCrunh menulis, Twitter awalnya meluncurkan layanan verifikasi gratis pada tahun 2009 setelah dituntut oleh mantan manajer St. Louis Cardinals, Tony La Russa, setelah sebuah akun di platform tersebut menyamar sebagai dirinya.

Namun, Musk telah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap program verifikasi itu sejak mengambil alih perusahaan. Setelah kehilangan setengah dari pengiklan terbesar Twitter saat mengakuisisi platform tersebut, Musk meluncurkan layanan berlangganan Twitter Blue berbayar.

Hanya dengan US$8, siapa pun dapat diverifikasi. Namun, ada yang memasukkan banyak akun yang meniru nama merek dan perusahaan besar. Segera setelah diluncurkan, Twitter harus menghentikan program karena akun troll ini.

Twitter Blue diluncurkan kembali awal tahun ini, tetapi tidak terlalu berhasil. Kurang dari 500 ribu pengguna dari 254 juta pengguna aktif harian Twitter membayar untuk layanan ini. Data terbaru pada program tersebut menemukan bahwa sekitar setengah dari semua yang membayar adalah akun dengan kurang dari 1.000 pengikut.

Sementara tangkapan layar baru-baru ini menunjukkan bahwa Twitter khawatir lencana verifikasi berbayar menjadi tanda yang memalukan, karena perusahaan menguji opsi untuk memungkinkan pengguna yang membayar menyembunyikannya.

