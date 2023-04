Dokter Ortopedi Soal Ida Dayak: Semua Tindakan Ada Risikonya

TEMPO.CO, Jakarta - Ida Dayak, atau Ida Andriyani, menciptakan fenomena. Profilnya viral di media sosial setelah jumlah orang yang datang kepadanya berharap disembuhkan di Kota Depok, Jawa Barat, membeludak. Mereka diketahui datang dari berbagai daerah.

Ida Dayak, berdasarkan informasi yang beredar, dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti patah tulang, saraf kejepit, hingga stroke. Bekalnya hanya minyak Bintang berwarna merah khas Kalimantan.

Banyak komentar menyikapi fenomena penyembuhan oleh Ida Dayak ini. Tak sedikit yang menyudutkan kemampuan serta layanan para dokter dan rumah sakit.

Saat diminta tanggapannya atas terapi atau penyembuhan oleh Ida Dayak, satu dokter spesialis ortopedi tulang dan traumatologi, Oryza Satria, menyatakan tidak menyalahkan juga membenarkan. Alasannya, keilmuan yang berbeda di antara mereka.

Oryza hanya menyarankan kepada setiap orang atau pasien yang datang ke pengobatan tradisional, terutama yang cedera akut, untuk mencari informasi yang benar dan terpercaya. Tujuannya, tindakan yang dilakukan jangan sampai menimbulkan akibat lebih buruk.

"Setiap tindakan yang dilakukan itu harus jelas risiko dan komplikasi yang ditimbulkan apa, baik jangka pendek, menengah, atau panjang," katanya Selasa, 4 April 2023. Ditambahkannya, "Semua tindakan pasti ada risiko dan komplikasinya, jangan mudah percaya pada kesembuhan instan atau janji-janji manis."

Sedang ilmu kedokteran ortopedi, Oryza menuturkan, sudah ada standarnya. Baik dari segi anatomi atau susunan tubuh manusia, fisiologi atau fungsi tubuh manusia, dan farmakologi atau obat obatan, juga tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. "Misalnya tindakan bedah, semua itu sudah ada keilmuan dengan standarisasi yang baku," kata Oryza.

Menurut Oryza, apa yang dilakukan Ida Dayak termasuk ke dalam pengobatan tradisional, yang di Indonesia sudah banyak sekali jenisnya, dengan metode pengobatan yang berbeda-beda. "Karena variasinya banyak dan keilmuan pengobatan tradisional umumnya secara turun temurun, jadi dokter juga tidak bisa memberikan tanggapan benar atau salah," katanya.

Tetapi, misalnya ada pasien pengobatan tradisional, termasuk pasien Ida Dayak datang ke ortopedi atau bedah tulang, Oryza menambahkan, barulah bisa dinilai lebih jauh apakah terapi sebelumnya sudah tepat atau belum menurut keilmuan medis. Oryza menekankan baik pengobatan tradisional maupun medis harus menerapkan prinsip tidak boleh menyakiti atau memperparah keadaan pasien.

"First, do no harm. Baik pengobatan tradisional maupun medis sebaiknya mengikuti kaidah itu," kata dia.

