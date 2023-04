DJI Mavic 3 Pro, Drone Pertama dengan Tiga Kamera

TEMPO.CO, Jakarta - DJI mengumumkan produk baru, Mavic 3 Pro, pada Selasa, 25 April 2023. Mavic 3 Pro disebut sebagai evolusi dari Mavic 3 dengan kamera telefoto yang lebih baik dan kamera zoom menengah baru. Perangkat itu juga menjadi drone pertama dengan sistem tiga kamera.

Sensor utama Mavic 3 Pro menggunakan kamera Hasselblad 20 MP Four Thirds 24 mm dengan aperture variabel f/2.8-11 yang sama besarnya seperti Mavic 3. Kamera ini mampu merekam video ProRes 5.1K (5120×2700 piksel) hingga 50 fps, serta DCI 4K (4096x2160 piksel) dan 4K reguler (3840x2160 piksel) hingga 120 fps dalam D-Log 10-bit.

Sensor utama membawa 12,8 stop rentang dinamis dan warna Hasselblad's Natural Color Solution (HNCS), yang menurut klaim dari pihak mitra akan memberikan warna yang akurat langsung dari kotaknya.

X

Kamera lainnya adalah telefoto midrange 48 MP 1/1.3 inci 70mm f/2.8 3x baru dengan video 4K hingga 60 fps, dan D-Log 10-bit. Kamera juga dapat mengambil gambar diam 12 MP.

Terakhir, kamera ketiga adalah telefoto 12 MP ½ inci, 7x 166 mm f/3.4 dengan dukungan 4K hingga 60 fps. Jika dibandingkan dengan Mavic 3, terdapat kamera zoom 162 mm dengan aperture f/4.4. Sensor ini juga mampu mengambil video 10-bit di Apple ProRes, atau 8-bit H.264/H.265.

Sistem tiga kamera dipasang pada gimbal mekanis 3-sumbu yang menstabilkan kemiringan, gulungan, dan pan. Mavic 3 Pro hadir dengan sensor omnidirectional untuk menghindari rintangan dari setiap sudut.

Drone baru ini juga mendukung transmisi O3+ terbaru DJI, yang mendukung rekaman langsung 1080/60 p hingga 15 kilometer.

Kemampuan terbang

Drone dijanjikan sanggup mengudara hingga 43 menit yang sama seperti saudaranya, Mavic 3. Mavic 3 Pro memiliki semua fitur pintar DJI, misalnya Waypoint Flight, tempat pengguna mengatur jalur penerbangan.

Ada juga Cruise Control di mana drone terbang ke segala arah tanpa input tongkat, lalu Advanced Return to home yang membuat drone akan kembali kepada pengguna dengan menghindari rintangan.

Selain itu, FocusTrack berfungsi membuat kamera telefoto utama dan menengah dapat melacak objek yang telah ditetapkan dalam bingkai. Juga fitur QuickShots berupa Dronie, Rocket, Circle, Helix serta MasterShots, di mana drone akan merekam dan mengedit video secara otomatis.

Harga

Harga DJI Mavic 3 Pro dengan pengontrol DJI RC adalah US$ 2.199, Fly More Combo dengan pengontrol RC adalah US$ 2.999, dan Fly More Combo dengan pengontrol RD Pro adalah US$ 3.899. Ada juga DJI Mavic 3 Pro Cone dengan SSD 1TB bawaan yang disertakan dalam Fly More Combo dengan pengontrol RC Pro seharga US$ 4.799.

GSM ARENA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.