Sekarang WhatsApp punya Fitur Edit Pesan Percakapan yang Sudah Dikirim

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp terus memperbarui fitur aplikasi percakapan itu. Terbaru, pengguna WhatsApp atau WA bisa mengedit pesan yang sudah dikirim. Kalau sebelumnya pengguna WA tak bisa mengedit pesan percakapan.

Jika pesan yang sudah dikirim mau diubah, maka harus menghapus dulu. Setelah itu membuat pesan baru dan dikirim ulang. Adapun fitur edit pesan WhatsApp sekarang memenuhi kebutuhan untuk tidak lagi menggunakan cara lama.

Fitur baru WhatsApp

CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan hal itu dalam unggahan di akun Facebook dia. Mengutip Gadgets Now, pengguna bisa mengubah pesan dalam waktu 15 menit setelah menekan tombol kirim. Untuk mengedit pesan, pengguna perlu menekan dan menahan pesan, dan ketuk opsi edit untuk mengubah.

Pesan yang diedit akan memiliki label tersebut di sebelah keterangan waktu pengiriman. Pesan yang telah diedit tidak akan mempertahankan riwayat pengeditan. Artinya, pengguna lain tidak bisa melihat pesan sebelumnya yang belum diedit

Menurut Meta, fitur tersebut sudah diluncurkan ke sebagian pengguna dan akan tersedia untuk semua dalam beberapa pekan.

“Kami senang, Anda kini memiliki kontrol lebih besar atas obrolan, seperti mengoreksi salah eja atau menambahkan lebih banyak konteks ke pesan," begitu penjelasan Meta dalam unggahan blog, dikutip dari artikel berita WhatsApp Now Lets Users Edit Sent Messages: How to Use, Biggest Change, Time Limit and More, pada Selasa, 23 Mei 2023.

Menurut keterangan, dalam waktu 15 menit setelah mengirim pesan, pengguna harus mengetuk dan menahan pesan itu dalam beberapa saat. Setelah itu memilih opsi Edit dari menu.

Aplikasi pesaing WhatsApp atau WA seperti Telegram dan Signal telah lama menawarkan fitur semacam itu. iOS 16, Apple sebelumnya juga memperkenalkan kepada penggunanya kemampuan untuk mengedit dan membatalkan pengiriman pesan yang dikirim melalui iMessage. Media sosial lainnya, Twitter telah memiliki fitur edit tweet untuk pengguna berbayar.

