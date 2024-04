2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain lewat HP, WhatsApp juga bisa diakses di chrome menggunakan WhatsApp Web. Namun, ketika menggunakan WhatsApp Web di Chrome, ada risiko chat diintip oleh orang lain karena tampilannya di layar komputer menjadi lebih luas. Untuk menjaga privasi Chat, Anda bisa mencoba fitur "blur" WhatsApp Web di Chrome.

Cara blur WhatsApp Web di Chrome cukup mudah dilakukan. Meski WhatsApp belum menyediakan fitur untuk secara otomatis memburamkan tampilan chat, tapi ada dua ekstensi browser yang dapat digunakan. Kedua ekstensi tersebut yakni WA Web Plus for WhatsApp dan Privacy Extension for WhatsApp Web.

Baca Juga: 3 Cara Mengembalikan Chat WhatsApp yang Terhapus atau Hilang

Dengan menggunakan ekstensi tersebut, pengguna tidak hanya dapat memburamkan isi percakapan, tetapi juga nama grup, nama kontak dalam daftar chat, foto profil, serta gambar dan stiker yang muncul di layar WhatsApp Web. Lantas, bagaimana cara blur WhatsApp Web di Chrome? Simak penjelasannya di bawah ini.

Cara Blur WhatsApp Web di Chrome

1. Lewat WA Web Plus for WhatsApp

Buka browser Google Chrome dan masuk ke https://chrome.google.com/webstore/category/extensions .

Cari 'WA Web Plus for WhatsApp' di kolom pencarian.

Pilih ekstensi yang dikembangkan oleh wawplus.com.

Klik opsi 'Add to Chrome' untuk memasang ekstensi tersebut.

Ikuti proses instalasi yang muncul.

Setelah terpasang, buka situs WhatsApp Web di Google Chrome.

Pilih ekstensi yang sudah diinstal.

Atur efek blur sesuai dengan keinginan Anda.

2. Lewat Privacy Extension for WhatsApp

Buka browser Google Chrome dan masuk ke https://chrome.google.com/webstore/category/extensions . Cari 'Privacy Extension for WhatsApp Web' di kolom pencarian. Pilih ekstensi yang dikembangkan oleh lukaslen.com. Klik opsi 'Add to Chrome' untuk memasang ekstensi tersebut. Ikuti proses instalasi yang muncul. Setelah terpasang, buka situs WhatsApp Web di Google Chrome. Pilih ekstensi yang sudah diinstal. Tekan tombol kombinasi 'Alt+X' untuk mengaktifkan efek blur pada layar WhatsApp Web.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: 3 Cara Mengembalikan Chat WhatsApp yang Terhapus atau Hilang