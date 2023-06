Belum Bayar Sewa, Twitter Diusir dari Gedung Perkantoran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang hakim di Colorado baru-baru ini mengizinkan penegak hukum untuk mengusir Twitter dari gedung perkantoran di Boulder, menurut berbagai laporan berita. Putusan itu dikeluarkan setelah perusahaan milik Elon Musk itu digugat oleh pemilik gedung atas sewa yang belum dibayar.

"Seorang hakim untuk pengadilan distrik Boulder County mengizinkan penegakan hukum untuk mengusir penyewa pada 31 Mei, mengarahkan raksasa teknologi itu untuk mengevakuasi suite-nya di 3401 Bluff St. di Boulder dan mengembalikannya kepada pemilik Lot 2 SBO LLC," The Denver Post menulis, Kamis, 15 Juni 2023.

Ini bahkan bukan satu-satunya gedung di Boulder di mana Twitter tampaknya gagal membayar tagihan. Di gedung lain di 1301 Walnut St., Twitter dilaporkan menghadapi tuntutan atas sewa yang belum dibayar dan tagihan kebersihan yang belum dibayar.

Secara terpisah, Twitter berhenti membayar sewa lebih dari US$ 3 juta per bulan di gedung kantor pusat AS di San Francisco, menurut gugatan yang diajukan pada Januari. Kasus ini masih tertunda. Twitter juga digugat karena tidak membayar sewa di gedung lain di San Francisco dan di kantor pusatnya di Inggris.

Twitter menghadapi banyak tuntutan hukum lain dari vendor yang mengatakan Twitter belum membayar berbagai jenis tagihan sejak Musk membeli perusahaan itu pada Oktober.

Twitter dulu memiliki 300 karyawan di gedung Bluff St., di mana ia telah menandatangani kontrak pada tahun 2020, tetapi banyak dari mereka diberhentikan atau mengundurkan diri setelah Musk membeli perusahaan tersebut, tulis Denver Business Journal Selasa. Twitter memiliki karyawan di Boulder sejak akuisisi perusahaan teknologi Gnip pada 2014.

ARS TECHNICA

