Cara Kerja Fitur Duet AI Google di Spreadsheet

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Maret 2023, Google mengumumkan banyak fitur AI rangkaian aplikasi Workspace untuk mengimbangi integrasi cepat Microsoft dari alat serupa, dikutip dari The Verge.

Setelah memperkenalkan fitur Duet AI di Docs dan Slide, Google kini memperluas ke Spreadsheet. Melalui akun Twitter, Google mengungkapkan, fitur Help Me Organize sedang diluncurkan ke Google Workspace Labs. “Duet AI untuk Google Workspace kini bisa membantu Anda tetap teratur di Google Spreadsheet."

Fitur duet AI

Mengutip Gadgets Now, fungsi duet AI cukup menjelaskan dicapai, Spreadsheet akan menghasilkan template khusus untuk membantu memulai, menurut keterangan Google. Pengguna akan melihat panel samping Help Me Organize di Spreadsheet. Di panel ini, pengguna dapat memasukkan petunjuk seperti "agenda untuk kegiatan berjualan satu hari dengan deskripsi dan status sesi".

Pengguna memiliki opsi untuk memasukkan tabel untuk menyesuaikan lebih lanjut. Tujuannya untuk membuat pengelolaan dan pengorganisasian yang rumit menjadi muda

Fitur AI lainnya yang diperkenalkan

Google memperkenalkan fitur Help me write di Gmail dan Docs. Di Gmail untuk iOS dan Android, pengguna memiliki opsi untuk mengetuk tombol compose dan mengakses fitur Help Mew Write yang terletak di sudut kanan bawah layar. Dengan memasukkan prompt seperti "Surat terima kasih untuk wawancara kerja saya" atau "Lamaran kerja", AI akan menghasilkan draf email atau surel yang dimodifikasi atau direvisi lebih lanjut oleh pengguna sebelum mengirimnya.

Pengguna bisa memberikan feedback teks yang dihasilkan atau membuat versi baru teks dengan mengetuk opsi Recreate. Google berencana membuat fitur Help Me Write bisa diakses di Google Docs, meskipun belum diungkapkan kapan itu akan diluncurkan. Demikian pula, di Slide, ada fitur Help me organise yang memungkinkan pengguna membuat gambar dan visual yang cocok dengan teks presentasi.

