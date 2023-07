Deretan Fitur iOS 17 Beta 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apple meluncurkan versi beta ketiga dari sistem operasi iOS 17 yang akan datang. Versi ini mencakup beberapa fitur baru dan juga menghadirkan peningkatan dan penyempurnaan pada fitur yang ada.

Apple sudah memperkenalkan iOS 17 pada hari pertama gelaran Worldwide Developers Conference tahun ini pada Senin, 5 Juni 2023. Pembaruan pertama perangkat iPhone menggunakan sistem operasi itu dijanjikan pada musim gugur seperti biasanya dikutip dari GSM Arena.

Berikut deretan pembaruan iOS 17 Beta 3 dikutip dari Gadgets Now.

1. Opsi menu baru untuk foto yang dihapus

Salah satu fitur terbaru adalah ikon menu di bagian bawah album Recently Deleted yang menggabungkan dua fungsi menjadi satu. Apple menambahkan ikon menu tiga titik baru di bagian bawah yang menampilkan opsi untuk memulihkan atau menghapus foto.

Ini memungkinkan pengguna memulihkan atau menghapus foto dari album sepenuhnya. Saat pengguna memilih beberapa foto, menu menampilkan opsi untuk menghapus atau memulihkan foto yang dipilih. Namun, ketika tidak ada gambar yang dipilih, opsi Delete All dan Recover All ditampilkan. Di Live Photos, ada opsi baru, yakni Save as Video.





2. Tampilan baru Mental Well-being

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Apple telah mengumumkan fitur mental wellbeing baru untuk perangkat iOS 17 yang akan dirilis akhir tahun ini. Perusahaan membuat beberapa perubahan di bagian Mental Wellbeing di aplikasi Health, termasuk desain yang ramping dan skema warna baru. Tombol di halaman tersebut kini ditunjang dengan skema warna. Ada warna baru untuk moods yang berbeda.

Pengguna mengungkap perasaan saat ini dengan slider Very Pleasant dan Very unpleasant yang warnanya akan berubah sesuai pilihan pengguna.

3. Credits lagu di Apple Music

Apple Music telah diperbarui dengan tombol baru yang memungkinkan pengguna melihat credits untuk lagu yang sedang diputar, dicari, atau dalam daftar putar. Credits mencakup semua detail lagu, seperti performer, komposer, kru, serta informasi produksi.

Bagian yang sama juga kini memiliki opsi untuk melihat lirik lengkap. Selain itu, terdapat informasi yang menunjukkan apakah lagu tersebut tersedia dalam kualitas audio Lossless atau Dolby Atmos.

Pilihan Editor: Daftar Pembaruan Apple yang Tidak Disebutkan di WWDC 2023