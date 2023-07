10 Kota Paling Ramah Pelajar di Asia versi QS Best Student Cities 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Quacquarelli Symonds (QS) baru-baru ini merilis peringkat kota pelajar terbaik di dunia dalam QS Best Student Cities 2024. Edisi ke-11 ini memuat 160 kota dari seluruh penjuru dunia, termasuk benua Asia.

Tahun ini, Tokyo menjadi kota pelajar terbaik di Asia, naik dari posisi kedua pada 2022. Kota di Jepang ini bertukar posisi dengan Seoul, yang sekarang menempati peringkat kedua. Sedangkan, dalam skala global, Tokyo melesat dari posisi ketujuh menjadi kedua terbaik di dunia.

Selain itu, dua kota di Asia Tenggara juga berhasil masuk dalam sepuluh besar, yaitu Singapura dan Kuala Lumpur. Singapura mempertahankan posisinya di nomor empat se-Asia, sama seperti tahun lalu. Kuala Lumpur pun masih menempati posisi keenam di Asia.

Melansir dari situs QS, berikut sepuluh kota di benua Asia yang dinilai paling ramah pelajar versi QS Best Student Cities 2024, beserta universitas terbaiknya.

1.Tokyo, Jepang

Peringkat dunia: 2

Universitas terbaik: The University of Tokyo dan Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech).



2. Seoul, Korea Selatan

Peringkat dunia: 3

Universitas terbaik: Seoul National University, Yonsei University, dan Korea University.



3. Kyoto-Osaka-Kobe, Jepang

Peringkat dunia: 14

Universitas terbaik: Kyoto University, Osaka University, dan Kobe University.



4. Singapura

Peringkat dunia: 15

Universitas terbaik: National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU).



5. Hong Kong

Peringkat dunia: 21

Universitas terbaik: The University of Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong (CUHK), dan The Hong Kong University of Science and Technology.



6. Kuala Lumpur, Malaysia

Peringkat dunia: 24

Universitas terbaik: Universiti Malaya (UM) dan UCSI University.



7. Taipei, Taiwan

Peringkat dunia: 33

Universitas terbaik: National Taiwan University (NTU) dan National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech).



8. Beijing, Cina

Peringkat dunia: 37

Universitas terbaik: Peking University dan Tsinghua University.



9. Shanghai, Cina

Peringkat dunia: 48

Universitas terbaik: Fudan University, Shanghai Jiao Tong University, dan Tongji University.



10. Dubai, Uni Emirat Arab

Peringkat dunia: 54

Universitas terbaik: Canadian University Dubai dan American University in Dubai.

Metodologi yang Digunakan

QS Best Student Cities menampilkan destinasi perkotaan terbaik bagi pelajar internasional, berdasarkan beragam indikator yang dikelompokkan dalam enam kategori utama.

Keenam kategori yang dimaksud adalah peringkat universitas berdasarkan QS World University Rankings, komposisi pelajar, keinginan pelajar untuk memilih kota tersebut, keterserapan tenaga kerja, keterjangkauan biaya kuliah dan biaya hidup, serta penilaian pelajar tentang kota tersebut.

Untuk dipertimbangkan dalam peringkat ini, setiap kota harus memiliki populasi lebih dari 250 ribu orang, dan menjadi lokasi bagi setidaknya dua universitas yang masuk dalam QS World University Rankings terbaru.

