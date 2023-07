Australia Buka Beasiswa bagi WNI untuk Kembangkan IKN, Simak Syaratnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran untuk beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara telah dibuka dari 25 Juli sampai 16 Agustus 2023. Sepuluh beasiswa di jenjang Master akan ditawarkan kepada penerima yang dapat berkontribusi di bidang-bidang penting untuk mengembangkan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Sasaran dari beasiswa ini adalah lulusan sarjana dari berbagai latar belakang, termasuk pelamar penyandang disabilitas, perempuan kurang beruntung dan mereka yang berasal dari provinsi sasaran kesetaraan. Pelamar dari Kalimantan Timur juga dianjurkan untuk mendaftar.

Beasiswa dari Pemerintah Australia ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam Pertemuan Pemimpin Tahunan Australia-Indonesia pada Juli 2023. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui formulir yang tersedia di situs resmi Australia Awards Indonesia.

Bidang studi

Penerima beasiswa akan menjalani studi pascasarjana penuh waktu di Monash University, Indonesia mulai Oktober 2023. Pelamar dapat memilih program-program studi sebagai berikut:

- Masters in Business Innovation

- Masters in Data Science

- Masters in Cybersecurity

- Masters in Public Policy and Management

- Masters in Urban Design

- Masters in Public Health

Kriteria Umum

Pelamar Beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara harus sudah memiliki gelar sarjana dan memenuhi semua persyaratan kelayakan, yaitu memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,7 dari perguruan tinggi berakreditasi A atau B atau IPK 3,2 dari perguruan tinggi berakreditasi C. Khusus program Masters in Urban Design dibutuhkan IPK 2,9 atau 3,5 sesuai dengan akreditasi tersebut.

Untuk keahlian bahasa Inggris, wajib dibuktikan dengan skor IELTS 6.5 tanpa band yang lebih rendah dari 6.0, TOEFL iBT 79 atau PTE Academic 58.

Persyaratan lainnya adalah:

- Hasil tes bahasa Inggris harus terkini (dalam kurun tiga tahun sejak tanggal penutupan aplikasi).

- Monash University, Indonesia, telah menyediakan akses terbatas ke MEPT (Monash English Placement Test) bagi pelamar yang belum menyelesaikan tes IELTS/TOEFL iBT/PTE. Pelamar yang mengikuti MEPT harus menunjukkan bukti bahwa mereka telah lulus ujian dalam formulir lamaran mereka;

- Pelamar Masters in Business membutuhkan minimal dua tahun pengalaman kerja yang relevan;

- Pelamar Masters in Urban Design harus menyerahkan Portofolio Proyek Desain yang mencapai 20 halaman;

- Jawab semua pertanyaan yang relevan pada formulir aplikasi.

Cakupan beasiswa

Penerima Beasiswa Australia Awards Indonesia Nusantara akan menerima:

- Perjalanan udara ke lokasi studi (bila perlu);

- Tunjangan penyelesaian studi di lokasi yang dibayarkan satu kali;

- Biaya kuliah penuh;

- Tunjangan dukungan siswa;

- Program akademik pengantar (jika diperlukan);

- Perlindungan kesehatan siswa selama beasiswa;

- Dukungan akademik tambahan (dukungan buku, publikasi jurnal internasional, seminar, dll);

- Program kepemimpinan selama satu minggu di Australia.

Jadwal pendaftaran

Tanggal buka: 25 Juli 2023

Tanggal tutup: 16 Agustus 2023 pada 23.59 WIB



Proses seleksi

Pelamar wajib melalui proses seleksi sebagai berikut:

- Aplikasi akan dipilih setelah pemeriksaan kelayakan.

- Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.

- Proses seleksi meliputi wawancara. Pelamar akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria yaitu:

- Kompetensi akademik;

- Potensi hasil, khususnya kontribusi terhadap hasil pembangunan di Indonesia;

- Atribut kepemimpinan profesional dan pribadi, termasuk pengalaman kerja yang relevan;

- Potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

· Kandidat yang berhasil akan diberitahukan paling lambat 4 September 2023.

