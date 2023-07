Syarat dan Cara Mendapat Centang Biru di Facebook dan Instagram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meta Verified adalah layanan berlangganan yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan akses ke lencana centang biru di Instagram dan Facebook. Mulanya fitur ini diluncurkan secara terbatas pada Februari 2023 di Australia dan Selandia Baru. Fitur ini baru dirilis di Indonesia pada Juli 2023.

Dikutip dari Theverge, Meta Verified akan memberi pengguna lencana biru beserta beberapa manfaat lainnya, termasuk peningkatan visibilitas, perlindungan terhadap peniruan identitas, dan dukungan pelanggan prioritas.

Namun, mengutip Hootsuite, langganan Meta Verified ini dikenai biaya sebesar 14,99 dolar AS per bulan bagi yang mendaftar di iOS dan Android. Dan bagi pengguna yang mendaftar melalui web, dikenai biaya sebesar 11,99 dolar AS per bulan.

Syarat mengajukan Meta Verified akun Facebook dan Instagram

Menyertakan nama lengkap

Tunjukkan wajah dengan jelas di foto profil

Memenuhi persyaratan aktivitas minimum tertentu dengan riwayat posting, dan sebagainya

Siapkan 2FA

Selain itu, dikutip dari Social Media Examiner, pemilik akun juga harus berusia 18 tahun ke atas. Kemudian memiliki tanda pengenal atau kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti paspor, KTP/KK, atau SIM.

Cara Mendaftar untuk Meta Verified akun Facebook dan Instagram

1. Menghubungkan akun Facebook dan Instagram Anda di Pusat Akun Meta.

Caranya, buka Pusat Akun Anda di desktop, klik Tambahkan Akun, dan ikuti petunjuknya.

2. Minta verifikasi Meta

Di perangkat seluler Anda, buka pengaturan di profil Instagram atau Facebook Anda, lalu ketuk Meta Verified.

Pilih akun yang ingin Anda verifikasi, lalu ketuk Dapatkan Meta Terverifikasi.

Selanjutnya, ketuk Bayar Sekarang untuk melakukan pembayaran.

Setelah pembayaran selesai, Anda harus memastikan hal-hal berikut.

2FA diatur dan aktif di akun Anda

Detail akun Anda cocok dengan ID atau kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah

Gambar profil Anda cocok dengan gambar di ID atau kartu identitas Anda

Selanjutnya, gunakan kamera perangkat seluler Anda untuk mengunggah gambar KTP Anda. Ini akan digunakan untuk mengkonfirmasi identitas Anda.

3. Tunggu verifikasi Meta

Setelah Anda mengirimkan ID atau nomor kartu identitas, Anda akan menunggu hingga 48 jam untuk karyawan Meta meninjau secara manual identifikasi Anda dan mengonfirmasi identitas Anda.

Setelah peninjauan manual selesai, Anda akan menerima pemberitahuan di profil Anda yang mengonfirmasi bahwa verifikasi Anda berhasil. Anda juga akan melihat tanda centang biru di profil Anda dan memiliki akses ke fitur verifikasi berbayar lainnya.

