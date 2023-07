Fakultas Kedokteran Unesa Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2023 Mulai Besok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan membuka pendaftaran mahasiswa baru 2023 pada 1-9 Agustus 2023. Pembukaan program studi Fakultas Kedokteran tersebut menyusul turunnya SK atau rekomendasi dari sejumlah pihak mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), LAM-PTKes hingga Gubernur Jawa Timur.

"Kesiapan kami sudah diasesmen dan divisitasi beberapa kali oleh sejumlah pihak, seperti Kemenkes sejak akhir tahun lalu dan terakhir dari KKI beberapa tahap lalu LAM-PTKes pekan lalu. Alhamdulillah rekomendasi dari semua pihak sudah turun," ucap Rektor Unesa Nurhasan dilansir dari situs Unesa pada Senin, 31 Juli 2023.

Cak Hasan, sapaan Nurhasan menambahkan bahwa FK Unea sudah memiliki gedung sendiri yang letaknya di sebelah kanan gedung rektorat. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan akademik maupun praktek mahasiswa dan dosen.

Laboratorium pun sudah tersedia di sana. Jumlahnya ada 12 laboratorium dengan berbagai fasilitas pokok dan pendukungnya. Ada Laboratorium Anatomi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, Parasitologi, Fisiologi, Mikrobiologi, Biokimia, Histologi, Osce dan Keterampilan Klinik Medis, Kesehatan Masyarakat dan Komunitas hingga Bioetika dan Humaniora Kesehatan.

Unesa juga sudah bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit yang ada di Surabaya di antaranya RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Selain itu, juga Unesa juga bermitra dengan sejumlah rumah sakit yang ada di kota dan kabupaten lain seperti RSUD dr. Sayidiman, Magetan.

Sejumlah mitra itu selain menjadi tempat praktek mahasiswa juga secara umum menjadi rumah sakit pendidikan satelit bagi Unesa. Artinya, para mitra itu menjadi rumah sakit umum yang digunakan institusi pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran.

Fakultas Kedokteran dengan Muatan Keolahragaan

FK Unesa, lanjut Cak Hasan, memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan FK yang ada di kampus lain. FK di kampusnya punya muatan keolahragaan. Komposisi atau muatannya secara dominan memang terkait kedokteran seperti pada umumnya, tetapi juga ada sekian persen muatan keolahragaan.

"FK ini merupakan upaya kami dalam menjawab kebutuhan dokter di Indonesia yang masih kurang. Rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk kita yaitu 0,42 dokter per 1.000 populasi. Padahal standar WHO, idealnya satu dokter per 1.000 populasi. Itu yang menjadi semangat kami," ucap Dekan FK, Unesa Endang Sri Wahjuni.

Adapun pendaftar akan mengikuti tes psikologi pada 10 Agustus 2023. Lalu ujian tes berbasis komputer pada 11 Agustus 2023 dan pengumuman hasil ujian pada 13 Agustus 2023. Selanjutnya, tes kesehatan dilakukan pada 14 Agustus dan pendaftaran ulang pada 16-18 Agustus 2023. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ke laman, https://admisi.unesa.ac.id/.

