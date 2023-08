Seri iPhone 15 Disebut akan Diluncurkan pada 13 September 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seri iPhone 15 diperkirakan akan debut pada September 2023. Telah banyak rumor yang membocorkan banyak detail tentang model iPhone 15, namun tanggal peluncurannya masih menjadi tanda tanya. Namun sebuah sumber baru-baru ini telah membocorkan tanggal acara peluncuran besar produk ini.

Menurut laporan 9to5Mac, seri iPhone 15 dapat diluncurkan pada 13 September mendatang. Menurut beberapa sumber, operator telekomunikasi telah meminta agar karyawannya tidak mengambil cuti pada 13 September karena akan ada pengumuman besar terkait peluncuran ponsel.

Meskipun ini tidak menjamin bahwa pengumuman tersebut terkait dengan seri iPhone 15, namun Apple biasanya memang mengadakan acara peluncuran iPhone pada September.

Apple secara historis mengumumkan iPhone baru pada hari Selasa, tetapi acara tahun lalu berlangsung pada Rabu, 7 September. Tahun ini 13 September juga merupakan hari Rabu dan berpotensi menjadi hari yang dipilih Apple untuk mengadakan acara yang akan datang.

Seri iPhone 15 diharapkan terdiri dari empat model, yakni iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Menurut laporan tersebut, kemungkinan pre-order akan dimulai pada Jumat, 15 September, dengan penjualan dimulai seminggu kemudian pada 22 September.

Menurut laporan jurnalis Mark Gurman dari Bloomberg yang dikutip Gadgets Now, iPhone 15 Pro dan Pro Max akan memiliki bingkai titanium untuk menambah daya tahan dan bobot yang lebih ringan. Perangkat ini juga akan menampilkan bezel yang lebih tipis dan teknologi layar LiPO.

Ada desas-desus bahwa model Pro dapat mengganti tombol mute dengan tombol Action. Ponsel ini akan memiliki chip A17 Bionic dengan fabrikasi 3nm dan lensa periskop untuk peningkatan rentang zoom. Semua model iPhone 15 disebut akan beralih ke port USB-C, menanggalkan port lightning yang ikonik.

Karena adanya fitur-fitur baru, iPhone 15 model Pro dapat dibanderol lebih mahal dari model sebelumnya. Mungkin ada sedikit kenaikan harga untuk model Pro di AS, dan mungkin ada kenaikan serupa di luar AS.

Harga model iPhone 15 Pro dapat meningkat sekitar 100 dolar AS, sedangkan Pro Max dapat menelan biaya hingga 200 dolar AS lebih mahal daripada model tahun lalu, yakni masing-masing mulai dari 1.099-= hingga 1.299 dolar AS.

